Ryan acquiert l’activité de services d’impôt foncier du Groupe Altus

DALLAS et MISSISSAUGA (Ontario)--(BUSINESS WIRE)--Ryan, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de logiciels fiscaux, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir les activités d’impôts fonciers d’Altus Group Limited pour 700 millions CAD (dollars canadiens) en espèces. Ces activités incluent les services d’impôt foncier et les offres de logiciels d’Altus au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ryan s’est également engagé à conclure dès la clôture de la transaction un accord d’abonnement de trois ans à Altus Market Insights pour 5 millions CAD par an.

« Cette acquisition génèrera des avantages à la fois pour les clients fiscaux d’Altus et aux clients mondiaux de Ryan grâce au renforcement de l’expertise locale soutenue par des technologies sectorielles de pointe », a déclaré G. Brint Ryan, PDG de Ryan. « Notre engagement à fournir un service client exceptionnel est inébranlable et nous nous efforçons sans cesse de fournir les meilleures offres et services à toutes nos parties prenantes. Altus a bâti une impressionnante entreprise de fiscalité foncière largement reconnue par le secteur en tant que conseiller de confiance, et nous sommes convaincus que nos clients bénéficieront de nombreux avantages améliorés grâce à notre plateforme combinée. Nous avons hâte d’accueillir les membres talentueux de l’équipe d’Altus au sein de la famille Ryan. »

L’activité taxe foncière du Groupe Altus a généré 263 millions CAD de revenus pour l’ensemble de l’exercice 2023 et environ 975 collaborateurs à répartir dans le monde entier devraient renforcer son équipe. Grâce à la création de services de fiscalité foncière au Royaume-Uni, l’acquisition permettra à Ryan de développer ses opérations européennes tout en mettant en œuvre davantage d’expertise et de capacités au Canada et aux États-Unis. La transaction permettra également aux clients du Groupe Altus d’accéder aux services de fiscalité à valeur ajoutée de Ryan dans plus de 50 disciplines fiscales mondiales.

« Cette transaction permet au Groupe Altus de se concentrer sur les importantes opportunités de croissance de notre activité principale d’analyse tout en garantissant que nos clients en matière de fiscalité foncière continueront d’être bien servis par les capacités de pointe de Ryan », a déclaré Jim Hannon, PDG du Groupe Altus. « Nous pensons que Ryan représente la meilleure solution stratégique pour notre activité de fiscalité foncière, et nous sommes convaincus que nos clients bénéficieront de l’offre élargie de services fiscaux que Ryan peut leur proposer. »

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et à d’autres conditions de clôture.

