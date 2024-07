SergeFerrari Group : Acquisition par Ferrari Participations de l’intégralité de la participation détenue par le fonds ETI 2020 géré par Bpifrance Investissement

SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 – SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

SergeFerrari Group a été informée ce jour de la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par Ferrari Participations, actionnaire de contrôle de SergeFerrari Group, de l’intégralité de la participation du fonds ETI 2020 géré par Bpifrance Investissement dans la société, soit 670 000 actions représentant 5,45% du capital et 6,10% des droits de vote1. Cette acquisition serait réalisée à un prix unitaire de 8,209 euros.

Ferrari Participations s’est en outre engagée à verser au fonds ETI 2020, dans l’hypothèse où le concert Ferrari cèderait le contrôle de SergeFerrari Group à un tiers dans un délai de deux ans, un complément de prix par action correspondant à la différence positive entre 8,209 euros et le prix qui serait extériorisé dans le cadre de ce changement de contrôle.

A l’issue de cette acquisition, devant intervenir d’ici la fin juillet, Ferrari Participations détiendrait 59,24% du capital et 65,30% des droits de vote de la société, et le concert familial, dont fait partie Ferrari Participations, détiendrait 77,46% du capital et 86,14% des droits de vote2.

Bpifrance Investissement a par ailleurs informé SergeFerrari Group de sa volonté de démissionner de son mandat de membre du Conseil de surveillance de la société à compter, et sous réserve, de la réalisation de la cession de sa participation, ce dont la société prend acte.

Sébastien Ferrari, Président du Conseil de Surveillance, déclare : « Je remercie Bpifrance Investissement pour son accompagnement et le fonds ETI 2020 pour sa présence au capital de SergeFerrari Group depuis plus de 10 années. Cette opération illustre la confiance de la famille FERRARI dans SergeFerrari Group et dans son développement. »

Agenda financier

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.

- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

______________________________________

1 Sur la base du nombre total de droits de vote au 30 juin 2024.

2 Sur la base du nombre total de droits de vote au 30 juin 2024 tel qu’ajusté à la suite de la perte du droit de vote double attaché aux actions devant être cédées.