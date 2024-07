Markel Canada inaugure les produits et services officiels de Markel Play Insurance

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Markel Canada, une division de Markel International, assureur contre les dommages établi à Londres, et une filiale du Groupe Markel (NYSE : MKL), est heureuse d'annoncer le lancement officiel de Markel Play, un produit d'assurance complet conçu pour les secteurs du sport, du fitness et des loisirs. S'appuyant sur des décennies d'expérience en matière d'assurance spécialisée et sur une grande expertise dans le domaine du sport, cette solution d'assurance faite sur mesure représente une avancée significative en matière d'orientation client et d'innovation.

Markel fournit, de longue date, des solutions d'assurance spécialisées aux organisations sportives et récréatives. Markel Play offre une protection complète aux organisations sportives et aux participants, notamment une assurance responsabilité civile générale, une assurance responsabilité civile contre les abus, une assurance sur les biens, contre les pertes d'exploitation, contre les erreurs et omissions des instructeurs et une assurance accident pour les participants.

Pour compléter sa robuste offre d'assurance, Markel Canada s'est associée au Sport Law et au Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Grâce à ces partenariats, Markel Canada a acquis une profonde connaissance des difficultés et des risques auxquels sont confrontés les organismes de sport amateur et les athlètes, et a pu ainsi élaborer des politiques, des plans et des mesures de protection adéquats. Ils permettent également à Markel d'apporter un soutien supplémentaire aux titulaires de police, notamment un accès à la gamme de politiques de sport sécuritaire de Sport Law, une mise en œuvre de politiques de sport sécuritaire, un examen des dérogations, des recommandations, et même deux heures de soutien personnalisé en matière de gestion des risques, et 10 places dans le cours de formation en ligne « Principes essentiels de gouvernance » dispensé par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport.

« Nous sommes très heureux de présenter la version améliorée de Markel Play. Notre volonté d'être à l'écoute des courtiers et de comprendre les besoins des clients a toujours été au cœur de nos activités, et ces améliorations continues du produit Markel Play en sont le dernier exemple », a déclaré Brenda McClung, vice-présidente adjointe de Markel Play. « Nous avons la chance de travailler avec les meilleurs acteurs du secteur grâce aux partenariats que nous avons établis et nous nous réjouissons de conserver notre leadership et de continuer à innover dans l'environnement sportif à leurs côtés ».

Tout en ayant toujours agi comme acteur principal dans l'environnement de l'assurance sportive, la place de Markel sur le marché s'est vue consolidée grâce à l'acquisition de l'agent général gestionnaire (AGG) Allsport Insurance Marketing Ltd en 2017. Cette acquisition a permis de faire passer le niveau de talent et d'approche à un stade supérieur avec une équipe de premier plan de souscripteurs et d'experts techniques en assurance qui apportent un meilleur soutien au portefeuille sportif existant de Markel.

« Le lancement officiel de Markel Play se distingue par notre produit d'assurance leader sur le marché, spécifiquement conçu pour soutenir les entreprises et les acteurs dans le monde du sport », a déclaré Mme McClung. « Cependant, il se complète véritablement par des offres de services clés en main grâce à des partenariats exclusifs. Ces derniers se traduisent par des conseils et un soutien guidés garantissant que les protocoles adéquats sont mis en œuvre afin de faciliter une expérience sécurisée à toutes les personnes impliquées ».

Pour plus d'informations sur Markel Play et ses solutions globales d'assurance, veuillez consulter l'adresse suivante https://www.markel.ca/products/commercial-combined/markel-play

