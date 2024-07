AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Reaseguradora Santo Domingo, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B (Adecuada), y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo plazo de “bb+” (Adecuada) a Reaseguradora Santo Domingo, S.A. (REASANTO) (República Dominicana). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de REASANTO reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

REASANTO es una reaseguradora fundada en 1973 en Santo Domingo, República Dominicana, dónde se encuentra localizada actualmente. La compañía enfoca su oferta de productos en incendio y líneas aliadas dentro de la República Dominicana. Su perfil de negocio es considerado limitado debido a su alta concentración geográfica y en líneas de negocio.

La evaluación fuerte en la fortaleza de balance la compañía está basada en una capitalización ajustada por riesgos en el nivel fuerte en 2023, medido con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La compañía continúa ajustando sus exposiciones de pérdidas máximas probables (PMLs, por sus siglas en inglés) a través de una administración activa de su programa de reaseguro, con el fin de reducir la volatilidad en su base de capital. Mitigando estos factores se encuentran una estrategia de inversión conservadora y un panel de reaseguro adecuado.

El desempeño operativo es evaluado como adecuado, impulsado por utilidades constantes, respaldadas por gastos y reclamaciones contenidas, enfocadas en disminuir desviaciones en el presupuesto de REASANTO y en continuar mejorando la calidad de su suscripción. El ERM de la compañía es considerado apropiado debido a políticas y procedimientos definidos para mantenerse dentro de sus niveles de tolerancia al riesgo. Estas se encuentran bien incorporadas en sus operaciones y son revisadas periódicamente.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa por parte de AM Best de que los niveles de capitalización ajustada por riesgos de la compañía se mantendrán en los actuales conforme su estrategia de expansión geográfica es desplegada.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la fortaleza de balance de la compañía mejora como resultado del crecimiento sostenido de su base de capital, así como de una prudente administración de esta, apoyando los niveles actuales de capitalización ajustada por riesgos.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la base de capital de la compañía disminuye debido al deterioro en los resultados de su desempeño operativo.

