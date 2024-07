Xsolla gaat samenwerkingsverband aan met Curve Games om wereldwijd indiegames te bevorderen en de lancering van de aankomende actie-RPG- / sociale simulatietitel te stimuleren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamebedrijf, kondigt een nieuw partnerschap aan met Curve Games, de bekroonde uitgever uit Londen van verschillende opmerkelijke onafhankelijke games. De alliantie zal optimaal gebruik maken van de webwinkel van Xsolla om Curve Games te ondersteunen bij het presenteren van zijn videogames via een productpagina, wat de omzet verhoogt en het potentieel van elke titel maximaliseert.

Deze strategische samenwerking start met Xsolla's best-in-class oplossingen - waaronder de Xsolla Web Shop en Site Builder - die worden geĆÆntegreerd ter ondersteuning van de lancering in juli van hun spraakmakende titel, Dungeons of Hinterberg. Deze actie-RPG- en sociale simulatiegame stelt spelers in staat om het prachtige bergdorp Hinterberg te verkennen en de magie te ontdekken die verborgen ligt in de kerkers aldaar.

Chris Meredith, SVP EMEA bij Xsolla, uitte zijn enthousiasme over het nieuwe partnerschap en verklaarde: "Het is geweldig om samen te werken met een uitgever met zo'n langdurige toewijding aan de ontwikkeling en groei van indie-ontwikkelaars als Xsolla zelf." Hij voegde eraan toe: "Hun unieke visie en innovatieve benadering van game-ontwikkeling past perfect bij onze missie om de best mogelijke ervaring te bieden voor ontwikkelaars, uitgevers en spelers. Deze samenwerking zal hun baanbrekende titels naar een breder publiek brengen en ze stevig op de kaart zetten als een belangrijke speler in de game-industrie."

De Web Shop van Xsolla is een gebruikersgerichte handelsoplossing die is afgestemd op mobiele games. De oplossing versterkt de inspanningen om games te gelde te maken, de winstgevendheid van games en de marketingpromoties en -campagnes die rechtstreeks naar de consument worden gestuurd. Xsolla heeft samengewerkt met partners om meer dan 350 webwinkels voor mobiele games te lanceren met meer dan 700 betaalmethoden die beschikbaar zijn voor gebruikers; de Web Shop van Xsolla maakt gelokaliseerde inkomstengeneratie mogelijk in meer dan 200 regio's wereldwijd.

Stuart Dinsey, uitvoerend voorzitter bij Curve Games, stelde: "We zijn ontzettend enthousiast om de krachten te bundelen met Xsolla. Hun toewijding om uitzonderlijke game-ervaringen te leveren weerspiegelt onze passie om memorabele en innovatieve games te maken. Met hun steun zijn we ervan overtuigd dat onze games nieuwe hoogten zullen bereiken en wereldwijd meer zullen aanslaan bij spelers dan ooit tevoren."

Over Curve Games

Curve Games (onderdeel van de Catalis Group) is een bekroond onafhankelijk label dat samenwerkt met ontwikkelaars over de hele wereld om te voorzien in het beste op het gebied van interactief entertainment. Met een uniek diverse gamecatalogus met bekende indiehits zoals For the King, Bomber Crew, The Ascent, Lawn Mowing Simulator en de miljoenen keren verkochte hit Human Fall Flat, wordt Curve Games erkend als een van de toonaangevende uitgevers van onafhankelijke games wereldwijd. Meer informatie over Curve Games is te vinden op http://www.curvegames.com

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogamehandelsbedrijf met een robuuste en krachtige reeks tools en services die speciaal voor de industrie zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en inkomstengeneratie op te lossen om onze partners te helpen meer regio's te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers over de hele wereld op te bouwen. Met het hoofdkantoor en de vestiging in Los Angeles, Californiƫ, en met kantoren in Montreal, Londen, Berlijn, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh en steden over de hele wereld, biedt Xsolla ondersteuning aan grote gametitels zoals Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Voor meer informatie en aanvullende details gaat u naar: xsolla.com

