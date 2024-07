Teleperformance : Bilan semestriel du contrat de liquidité

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 123 210 titres

- 3 233 285,54 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 616

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 151

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 529 427 titres pour 57 186 535,39 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 505 477 titres pour 54 872 708,31 €

Il est rappelé, qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 99 260 titres

- 5 478 635,46 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 644

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 110

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 420 591 titres pour 53 946 382,30 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 391 347 titres pour 50 669 959,64 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces.

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345 millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d’informations sur le groupe : www.teleperformance.com

