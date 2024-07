Accenture renforce les données et la connaissance client en développant un modèle économique pour Legrand

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) a développé pour Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, un nouveau modèle économique Voice of Customer (VoC) visant à améliorer la compréhension des besoins, des points de blocage et des préférences des clients.

Dans un contexte macro-économique exigeant une grande précision basée sur des données dans l’allocation des investissements, le modèle VoC permet aux entreprises d’optimiser leur marketing, leurs ventes, leurs services et leur planification stratégique en priorisant les ressources pour des clients et prospects spécifiques.

Le modèle VoC utilise l'intelligence artificielle (IA) pour analyser les "signaux faibles" provenant des clients, permettant ainsi de détecter les potentielles sources de friction futures. Grâce à ce modèle, les entreprises peuvent identifier des tendances dans les retours clients qui ne sont pas immédiatement perceptibles.

Le modèle analyse les corrélations entre les indicateurs de l'expérience client, tels que la satisfaction et le Net Promoter Score (NPS), et les indicateurs financiers, comme le chiffre d'affaires et le coût du service. Ces données permettent d'améliorer l'expérience client et de stimuler la croissance de l'entreprise.

Jesse Tumminello, directrice exécutive au sein d'Accenture Song, a déclaré : "Legrand a déjà fait des avancées remarquables pour devenir un leader de la centricité client en étudiant systématiquement les feedbacks des clients pour améliorer ses produits et services. Avec l'implémentation d'un modèle économique Voice of Customer, Legrand franchit une nouvelle étape en adoptant une approche basée sur les données pour stimuler la croissance organique à travers une expérience client renforcée."

A propos d'ACCENTURE

