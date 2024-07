Cyemptive Technologies annonce un partenariat de liaison avec le Partnership for Cyber Security Innovation basé aux Pays-Bas

SEATTLE et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Cyemptive Technologies, fournisseur primé de solutions de cybersécurité préventive pour les entreprises et les gouvernements, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat de liaison avec le Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) aux Pays-Bas.

Le PCSI est un réseau couvrant les secteurs public et privé composé d’organismes gouvernementaux, d’instituts de recherche, d’entreprises et de startups/scaleups qui a été conçu pour rendre la société néerlandaise plus sûre et résiliente face aux futures cyber-attaques. Parmi ses principaux partenaires figurent des organisations de premier plan des secteurs public et privé telles qu’ABN Amro, Achmea, ASML, ING, l'administration fiscale et douanière néerlandaise et TNO.

« Je suis ravi que Cyemptive rejoigne l’écosystème PCSI en tant que partenariat de liaison », a déclaré Reinder Wolthuis, responsable des programmes au PCSI. « Le PCSI est synonyme d’innovation et de collaboration. En tant qu’entreprise de cybersécurité relativement jeune et innovante, et en raison de la mission de Cyemptive visant à transformer le secteur de la cybersécurité conformément à une approche totalement proactive, Cyemptive est un choix naturel pour le PCSI. »

Le PCSI est une plateforme d'innovation ouverte qui vise à rendre la société néerlandaise plus sûre et résiliente face aux futures cyber-attaques. En fournissant une plateforme permettant de partager les connaissances et l’expertise, le PCSI offre à ses partenaires clés une occasion unique de développer des solutions de cybersécurité innovantes qui améliorent la cyber-résilience, aussi bien des entreprises individuelles que de la société néerlandaise dans son ensemble. Les projets d'innovation incluent tout un éventail d’enjeux en matière de cybersécurité, des systèmes de détection sophistiqués aux logiciels permettant de structurer les données automatiquement et aux solutions pour le facteur humain.

« Faire partie du PCSI fournit aux organisations une plateforme pour influencer les politiques et normes en matière de cybersécurité », a déclaré Rob Pike, fondateur et PDG de Cyemptive. « Cela garantit que leurs besoins et préoccupations spécifiques sont pris en compte dans le développement de réglementations et directives pour le secteur. »

Cyemptive offre des couches de protection de la cybersécurité préventive de niveau militaire, qui constituent des compléments essentiels pour permettre aux entreprises d’atteindre la cybersécurité. La solution ZeroStrike de Cyemptive permet aux clients de maîtriser leur sécurité en éliminant les préjudices, même de la part de vecteurs d'attaque inconnus avant la découverte du jour zéro. Avec ZeroStrike de Cyemptive, il n’y a aucun besoin de récupération ni de correction, une première dans l’industrie.

Le Partnership for Cyber Security Innovation apporte une contribution essentielle à une société numérique sûre et résiliente grâce à l’innovation en matière de cybersécurité. Au sein du PCSI sont développées des solutions de cybersécurité applicables et innovantes qui permettent aux acteurs de la société néerlandaise de se protéger contre les cyberattaques de demain. En collaborant étroitement via un écosystème innovant, les partenaires du PCSI associent de manière unique la recherche appliquée aux données et problèmes actuels de la société dans le domaine de la cybersécurité.

Basée à Seattle, dans l’État de Washington, Cyemptive s'est donné pour mission d’assurer la cybersécurité des grandes organisations depuis 2014. Les logiciels, les services et le support primés de Cyemptive sont aujourd’hui utilisés par des entreprises et des entités gouvernementales dans le monde entier. Il est le lauréat du concours Border Security Technology Consortium (BSTC) du Département de la sécurité intérieure pour la solution liée à la sécurité aux frontières la plus innovante sur le marché, il a par ailleurs obtenu 11 Homeland Security Awards ‘ASTORS’ d’American Security Today en 2023 et 10 prix en 2022 – plus que toute autre entreprise. L’équipe de direction de Cyemptive est composée de cadres de plusieurs des organisations spécialisées dans les technologies et la sécurité les plus puissantes au monde, parmi lesquels l’ancien directeur informatique de Microsoft et l’ancien architecte informatique en chef de la National Security Agency. De plus amples informations à propos de Cyemptive Technologies sont disponibles sur le site www.cyemptive.com.

