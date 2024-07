Hayden AI wint de wedstrijd Barcelona Innova Lab Mobility om technologie in een pilootproject in Barcelona uit te bouwen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hayden AI, een leider op gebied van artificiële intelligentie en geospatiale analyse, heeft €100.000 gewonnen in de wedstrijd Barcelona Innova Lab Mobility om Hayden AI’s mobiele perceptietechnologie te ontplooien op de bussen van het openbaar vervoer in Barcelona tijdens een pilootproject van zes maanden. Dit competitieve award-programma wordt gehost door het stadsbestuur van Barcelona, het Barcelona Institute of Technology for the Habitat, Fira de Barcelona en Tomorrow.Mobility.

Deze award markeert Hayden AI’s grootste internationale ontplooiing. Het mobiele perceptieplatform van Hayden AI, toonaangevend in de sector, detecteert parkeer- en verplaatsingsovertredingen in bushaltes en busstroken die het openbaar vervoer doen vertragen en belemmeren. Het wordt gebruikt door de belangrijkste transportautoriteiten in Noord-Amerika om de doeltreffendheid, de veiligheid, de duurzaamheid en de toegankelijkheid van hun busnetwerken te verbeteren.

“Het is voor ons bijzonder motiverend nu we deze wedstrijd hebben gewonnen om ons mobiele perceptieplatform te ontplooien in Barcelona, een stad die over de hele wereld bekend staat om haar toonaangevende stadsmobiliteit en haar vorderingen op gebied van duurzaamheid,” aldus Chris Carson, CEO en oprichter van Hayden AI. “Transportautoriteiten werken met Hayden AI samen omdat onze technologie hen helpt om een veiligere, betrouwbaardere en meer toegankelijke busservice aan te bieden, en omdat het meer mensen aanmoedigt om het openbaar vervoer te nemen. Het is voor ons een eer om met Barcelona te werken aan het testen van onze technologie in deze ongelooflijke stad.”

Hayden AI is de leider van de markt in de Verenigde Staten voor de geautomatiseerde handhaving van busstroken en de handhaving van bushaltes, met honderden, op AI gebaseerde camerasystemen die op de bussen gemonteerd zijn, geïnstalleerd op transitbussen in het hele land. Het is bewezen dat deze technologie botsingen van voertuigen vermindert, de stiptheid van de bussen verbetert en helpt om te verzekeren dat bushaltes ook voor mensen met een handicap toegankelijk zijn.

Naast Barcelona lanceert Hayden AI ook een pilootproject voor geautomatiseerde handhaving van bushaltes in Braga (Portugal), gefinancierd door de Transatlantic AI-award van de EIT (European Institute of Innovation and Technology).

Als winnaar van de Barcelona Innova Lab Mobility zal Hayden AI haar technologie demonstreren tijdens het Tomorrow.Mobility World Congress in Barcelona van 5 tot 7 november.

Over Hayden AI: Bij Hayden AI werken we aan een revolutionaire wending hoe steden problemen oplossen en plannen maken voor de toekomst. Onze marktleidende computervisie en platform voor het verzamelen van geospatiale gegevens biedt omvattende smart city-intelligentie, aan de hand waarvan steden werkbare inzichten verwerven en zich bewust worden van de situatie wat transportefficiëntie, veiligheid op de weg en openbare diensten betreft. Met onze geavanceerde AI-algoritmes en capaciteiten op het vlak van gegevensanalyse, gebruiken steden van over de hele wereld Hayden AI’s platform om de manier waarop zij infrastructuuractiva beheren te transformeren. Meer informatie vindt u op www.hayden.ai

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.