Cyemptive Technologies kondigt liasion partnerschap aan met het in Nederland gevestigde Partnership for Cyber Security Innovation

SEATTLE & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Cyemptive Technologies, een bekroonde leverancier van preventieve cybersecurity-oplossingen voor het bedrijfsleven en de overheid, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerkingsverband is aangegaan met het Partnership for Cyber Security Innovation (PCSI) in Nederland.

PCSI is een publiek/privaat sectoraal netwerk van overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen, bedrijven en start-ups/scale-ups met als doel de Nederlandse samenleving veiliger en weerbaarder te maken tegen toekomstige cyberaanvallen. De kernpartners van PCSI zijn toonaangevende organisaties uit de publieke en private sector, zoals ABN AMRO, Achmea, ASML, ING, Belastingdienst en TNO.

"Ik ben blij dat Cyemptive zich aansluit bij het PCSI-ecosysteem als Liaison Partner," aldus Reinder Wolthuis, programmamanager bij PCSI. "PCSI gaat over innovatie en samenwerking. Cyemptive, met zijn missie om de cybersecurity-industrie op een volledig proactieve wijze te benaderen zal een uitstekende fit zijn bij het nog jonge en innovatieve cybersecurity-bedrijf dat PCSI is."

PCSI is een open innovatieplatform dat de Nederlandse samenleving veiliger en weerbaarder wil maken tegen toekomstige cyberaanvallen. Met een platform voor het delen van kennis en expertise, biedt PCSI zijn kernpartners een unieke kans om innovatieve cybersecurity-oplossingen te ontwikkelen die de cyberweerbaarheid van zowel individuele bedrijven als de Nederlandse samenleving in het algemeen vergroten. De innovatieprojecten pakken uiteenlopende uitdagingen aan op het gebied van cybersecurity, van geavanceerde detectiesystemen tot software voor automatische datastructurering en oplossingen met menselijke factoren.

"Deel uitmaken van PCSI verschaft organisaties een platform om het beleid en de standaarden voor cybersecurity te beïnvloeden," zegt Rob Pike, oprichter en CEO van Cyemptive. "Dit zorgt ervoor dat er aandacht wordt geschonken aan hun specifieke behoeften en zorgen bij de ontwikkeling van regelgeving en richtlijnen voor de industrie."

Cyemptive biedt militaire lagen van preventieve cybersecurity die essentieel zijn voor bedrijven om cyberveilig te zijn. Met ZeroStrike van Cyemptive hebben klanten de controle over hun beveiliging. Ze kunnen hiermee schade elimineren, zelfs van onbekende aanvalsvectoren vóór de zero day-ontdekking. Met Cyemptive ZeroStrike is er geen noodzaak voor herstel en reparatie, een primeur in de industrie.

Over PCSI

Het Partnership for Cyber Security Innovation levert een essentiële bijdrage aan een veilige en veerkrachtige digitale samenleving door innovatie op het gebied van cybersecurity. Binnen PCSI worden toepasbare en innovatieve cybersecurity-oplossingen ontwikkeld waarmee belanghebbenden in de Nederlandse samenleving zich kunnen beschermen tegen de cyberaanvallen van morgen. Door nauw samen te werken via een innovatief ecosysteem bundelen PCSI-partners toegepast onderzoek, actuele data en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van cybersecurity op een unieke manier samen.

Over Cyemptive Technologies

Cyemptive, met hoofdkantoor in Seattle, Wash., heeft sinds 2014 een missie om grote organisaties cyberveilig te maken. Tegenwoordig worden Cyemptive's bekroonde software, diensten en ondersteuning wereldwijd gebruikt door bedrijven en overheidsinstanties. Het is de winnaar van de Border Security Technology Consortium (BSTC)-wedstrijd van het Department of Homeland Security voor de meest innovatieve grensbeveiligingsoplossing op de markt, en ontving 11 'ASTORS' Homeland Security Awards van American Security Today in 2023. Met nog 10 prijzen in 2022, zijn dit er meer dan elk ander bedrijf. Het leiderschapsteam van Cyemptive bestaat uit executives van de grootste technologie- en beveiligingsorganisaties, zoals de voormalige CIO van Microsoft en de voormalige Chief Computer Architect van de National Security Agency. Meer informatie over Cyemptive Technologies is beschikbaar op www.cyemptive.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.