AM Green en SJVN sluiten een van 's werelds grootste koolstofvrije contracten voor de levering van hernieuwbare energie

L to R - A M Jha, CFO, SGEL, Ajay Kumar Singh, CEO, SGEL, Akhileshwar Singh, Director of Finance, SJVN Ltd, B C Tripathi, Senior Advisor, AM Green, Jitendra Yadhav, HOD (F&A), SJVN Ltd, Dharampal Reddy, AVP, AM Green (Photo: Business Wire)

HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--AM Green en SJVN Green Energy Limited (SGEL), een volledige dochteronderneming van SJVN, hebben een intentieverklaring (MoU) gesloten voor een langetermijnovereenkomst voor de levering en inkoop van hernieuwbare energie.

Volgens de overeenkomst die op 26 juni 2024 in New Delhi werd ondertekend, zal SJVN Green Energy Limited (SGEL) ongeveer 4.500 MW koolstofvrije energie leveren aan de toekomstige groene ammoniakfaciliteiten van AM Green. SGEL zal de capaciteit opzetten door middel van zonne- en windenergie, terwijl AM Green deze zal integreren met gepompte hydro-opslag om continu groene energie aan de de faciliteiten van AM Green te leveren.

De overeenkomst werd ondertekend in aanwezigheid van Sh. Akhileshwar Singh, directeur Financiën, SJVN Lt, Sh. Ajay Kumar Singh, CEO, Sh. A M Jha, CFO, SGEL, Sh. Jitendra Yadhav, HOD (F&A), SJVN Ltd, Sh. B C Tripathi, senior adviseur, AM Green, en Dharampal Reddy, AVP, AM Green.

SJVN is van plan het project in drie fasen uit te voeren, waarbij de eerste fase binnen twee jaar 1.500 MW zal opleveren. Dit initiatief is een belangrijke mijlpaal voor de uitbreiding van SJVN's hernieuwbare energie in India en ondersteunt haar doel om 25.000 MW te bereiken in 2030 en 50.000 MW in 2040.

AM Green, gepromoot door de oprichters van Greenko, streeft ernaar om tegen 2030 5 miljoen ton groene ammoniak per jaar (MTPA) te produceren, wat gelijk staat aan ongeveer 1 MTPA groene waterstof. Dit is een vijfde van de Indiase doelstelling voor de productie van groene waterstof in het kader van de National Green Hydrogen Mission en 10% van de Europese doelstelling voor de import van groene waterstof in 2030.

Mahesh Kolli, oprichter, Greenko Group & AM Green, zei: We zijn verheugd om met SJVN samen te werken aan een van 's werelds grootste koolstofvrije, hernieuwbare energieleveringscontracten. Dit partnerschap toont de opkomende leiderschapspositie van AM Green als een wereldwijd platform voor voor schone energietransitie-oplossingen. Het bevordert de ambitie van India om uit te groeien tot een exporteur van betrouwbare, duurzame en goedkope groene moleculen en de daarvan afgeleide producten die de industriële decarbonisatie wereldwijd versnellen."

Ajay Singh, CEO, SJVN Green, verklaarde: "We zijn heel blij om deze samenwerking met AM Green aan te gaan. Dit biedt een enorm potentieel om de ontwikkeling van duurzame activa in India te versnellen. Het project markeert ook de eerste stap van SJVN in het leveren van stroom aan bedrijven in de particuliere sector. Met onze ambitieuze doelstellingen om extra vermogen te leveren, is SJVN actief op zoek naar kansen over het hele spectrum, en we willen deze overeenkomst met AM Green graag voortzetten."

In oktober 2023 ondertekende Gentari Sdn Bhd, via haar volle dochteronderneming Gentari International Renewables Pte Ltd, een overeenkomst met AM Green voor een gezamenlijke fase-investering in AM Green Ammonia Holdings BV (AMG Ammonia). Het staatsinvesteringsfonds van Singapore, GIC, is ook een investeerder in AMG Ammonia.

AM Green heeft een sterke pijplijn van stroomafnameovereenkomsten, waaronder NTPC Renewables en Gentari. Hiermee wil het haar ambities op het gebied van groene waterstof ondersteunen. Met deze overeenkomsten is AM Green hard op weg naar een definitieve investeringsbeslissing (FID) voor haar eerste 2 MTPA groene ammoniakproject begin dit jaar. Hiermee heeft het een voorsprong op andere bedrijven die groene ammoniakcapaciteit in India en wereldwijd willen leveren.

Over AM Green

AM Green, opgericht door de oprichters van de in Hyderabad gevestigde Greenko Group, Anil Chalamalasetty en Mahesh Kolli, is een van India's toonaangevende leveranciers van energietransitie-oplossingen. AM Green maakt gebruik van een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van ondernemerschap in het pionieren met nieuwe technologieën en trajecten om de toekomst van energie vorm te geven. We willen een van de meest kostencompetitieve producenten van groene waterstof, groene ammoniak en andere groene moleculen ter wereld worden. In India ontwikkelt AM Green productiecapaciteiten voor groene moleculen (groene waterstof, groene ammoniak, biobrandstoffen, e-methanol, duurzame vliegtuigbrandstoffen en diverse downstream hoogwaardige chemicaliën) voor het koolstofvrij maken van moeilijk te reduceren industrieën. De onderneming zal ook een internationale divisie voor hernieuwbare energie en opslag opzetten en een JV voor het maken van elektrolysers met John Cockerill uit België.

Over SJVN Green

SJVN Green Energy Limited is een volledige dochteronderneming van SJVN Limited. SJVN Limited, een Miniratna en een Lijst 'A' centrale overheidsonderneming (CPSU) onder het ministerie van Energie (MoP), regering van India (GoI), is een joint venture tussen GoI en de regering van Himachal Pradesh. SJVN Green is opgericht als een tak voor hernieuwbare energie van SJVN Group en is van groot strategisch belang voor de onderneming. SJVN Green stelt zich ten doel om tegen 2030 faciliteiten van 25.000 MW en tegen 2040 ook van 50.000 MW te installeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.