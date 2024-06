Mavenir, VIAVI e CableLabs concluem teste de garantia de segurança 3GPP da Open RAN durante o O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Spring 2024.

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa da nuvem que está construindo o futuro das redes, juntamente com a VIAVI Solutions e a CableLabs, anuncia hoje um marco significativo para a segurança do ecossistema Open RAN - tendo concluído com sucesso o teste de garantia de segurança 3GPP para RU, DU e CU, conhecidos coletivamente como os requisitos de segurança funcional do gNodeB (gNB) definidos nas especificações 3GPP. Esse marco foi alcançado durante o O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Spring 2024.

O teste, realizado pela CableLabs no Kyrio Open Test and Integration Center, demonstrou um avanço significativo na automação de testes de segurança de gNBs. Esse marco também destaca os ganhos de eficiência dos testes de segurança e o potencial para acelerar os ciclos de testes de segurança em futuras implementações de gNBs OpenRAN que consistem em O-RU mais O-DU e O-CU implementados de acordo com as especificações de interface compatíveis com O-RAN.

" Estamos orgulhosos por termos alcançado esse marco significativo nos testes de garantia de segurança do Open RAN", disse BG Kumar, presidente de redes de acesso, plataformas e MDE da Mavenir. " Nossa colaboração com a VIAVI e a CableLabs demonstra nosso compromisso em garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas Open RAN, o que é fundamental para a adoção generalizada. Esse teste de garantia de segurança 3GPP bem-sucedido do O-RAN ALLIANCE PlugFest contribuirá para ampliar o credenciamento de segurança da Mavenir, conforme definido pela GSMA e 3GPP - NESAS, garantindo a avaliação de segurança dos produtos Open RAN da Mavenir."

" A conclusão bem-sucedida do teste de garantia de segurança 3GPP para os requisitos funcionais de segurança do gNB é uma prova do poder da colaboração no ecossistema Open RAN", acrescentou o Dr. Sameh Yamany, diretor de tecnologia da VIAVI. " Trabalhando em conjunto com a Mavenir e a CableLabs, avançamos na automação dos testes de segurança em uma estrutura altamente eficiente e confiável que permitirá que o setor acelere a adoção."

" A Mavenir, a VIAVI e a CableLabs demonstraram seu compromisso com a segurança e a automação de testes no ecossistema Open RAN", disse David Debrecht, vice-presidente de tecnologias sem fio da CableLabs. " Esse marco é um passo significativo para garantir a adoção generalizada de redes de acesso de rádio abertas e seguras, que trarão inúmeros benefícios para consumidores e empresas."

Notas para o editor:

- Comunicado de imprensa oficial da O-RAN ALLIANCE sobre o Global PlugFest Spring 2024

Sobre a VIAVI

Há mais de 100 anos, a VIAVI está diretamente envolvida em testes, garantia e segurança das maiores redes de comunicação do mundo e na validação de produtos de rede para todos os fabricantes de equipamentos de rede de nível 1. A empresa desempenha um papel ativo no desenvolvimento de especificações por meio de posições de liderança na O-RAN ALLIANCE e TIP. A VIAVI participou de todos os eventos mundiais Open RAN PlugFest.

Sobre a CableLabs

Como o principal laboratório de inovação e pesquisa e desenvolvimento do setor de banda larga, a CableLabs cria um impacto global por meio de suas empresas associadas em todo o mundo e de suas subsidiárias, Kyrio e SCTE. Com centros de pesquisa e inovação de última geração e um ecossistema colaborativo com milhares de fornecedores, a CableLabs oferece tecnologias de rede impactantes para todo o setor. Para saber mais sobre a CableLabs, acesse https://www.cablelabs.com/.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas por IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Sendo a pioneira em Open RAN e comprovadamente inovadora no setor, as soluções premiadas da Mavenir estão fornecendo automação e monetização em redes móveis ao redor do mundo, que aceleram a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.