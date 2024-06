Kakaku.com: lancering van Japans grootste restaurantreserveringsservice voor buitenlandse bezoekers

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Tabelog*2, een van Japans grootste restaurantzoek- en reserveringssites, heeft een online reserveringsservice gelanceerd voor bezoekers van Japan, die Engels, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel) en Koreaans ondersteunt. Met reserveringen beschikbaar bij meer dan 35.000 restaurants is het de grootste service in zijn soort in Japan.

*1 Per 26 juni 2024, gebaseerd op intern onderzoek. Grootste restaurantreserveringsservice (directe reserveringen) voor bezoekers van Japan

*2 Tabelog wordt beheerd door Kakaku.com, Inc., een van Japans toonaangevende internetbedrijven.

Online reserveringsservice van Tabelog voor buitenlandse bezoekers

Teneinde een gemakkelijkere manier te bieden om restaurants te vinden en te reserveren voor het groeiende aantal bezoekers aan Japan, hebben we een online restaurantreserveringsservice gelanceerd waar reserveringen kunnen worden gemaakt in het Engels, Chinees (traditioneel en vereenvoudigd) en Koreaans.

*Volgens de Japanse nationale toeristenorganisatie zal het aantal bezoekers aan Japan naar verwachting in mei 2024 de 3 miljoen overschrijden (60% meer dan het voorgaande jaar).

De onderdelen van de service van Tabelog zijn als volgt:

Zoek naar restaurants in Japan door een locatie, keuken, budget en de datum en tijd op te geven waarop u een reservering wilt maken.

Selecteer een restaurant op basis van gedetailleerde informatie over het restaurant, inclusief menu, foto's en beoordelingen die door Japanse gebruikers zijn geplaatst.

Controleer de beschikbaarheid van reserveringen met behulp van de kalenderfunctie en maak online reserveringen rechtstreeks op Tabelog.

*Online reserveringen zijn momenteel alleen beschikbaar voor vaste menu's en vereisen creditcardregistratie. Daarnaast zijn er systeemgebruikskosten van 440 yen (incl. belasting) per persoon per reservering.

"Japan is momenteel de favoriete bestemming voor reizigers van over de hele wereld, en velen van hen willen de Japanse eetcultuur ervaren. Er is echter nog steeds een tekort aan restaurants die zijn uitgerust om te communiceren met en reserveringen aan te nemen van buitenlandse bezoekers, wat leidt tot een situatie waarin slechts een handvol bekende restaurants bezoekers naar Japan trekt," aldus Taku Kounoike, hoofd van Tabelog. "Als Japanse gastronomiemedia willen we reizigers helpen de diepgaandere charme van Japan te ervaren, door een breed scala aan uitstekende restaurants in het hele land te presenteren en door een service te bieden waarmee gebruikers online reserveringen kunnen maken. We hopen oprecht dat uw reiservaring in Japan bevredigender zal zijn dan ooit tevoren."

Links naar de verschillende taalversies van Tabelog:

- Engels: https://tabelog.com/en/

- Vereenvoudigd Chinees: https://tabelog.com/cn/

- Traditioneel Chinees: https://tabelog.com/tw/

- Koreaans: https://tabelog.com/kr/

*Doorlopende wijzigingen en verbeteringen aan de website kunnen leiden tot wijzigingen in de gebruikersinterface en prestaties.

Over Tabelog

Tabelog biedt informatie over bijna alle restaurants in Japan en gebruikers kunnen restaurants kiezen die aansluiten bij hun specifieke voorkeuren, op basis van informatie die door de restaurants zelf wordt verstrekt, evenals beoordelingen en foto's die door gebruikers zijn geplaatst. De service krijgt hoge cijfers van gebruikers voor het aanbieden van uitgebreide informatie over restaurants en een zeer handige gebruikersinterface. Vanaf maart 2024 is het een van de grootste restaurantzoek- en reserveringsservices van Japan, met ongeveer 93,5 miljoen maandelijkse gebruikers.

Over Kakaku.com, Inc. (https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371), opgericht in 1997, is een Japans internetbedrijf dat verschillende webservices exploiteert, waaronder de aankoopondersteuningssite 'Kakaku.com', de restaurantzoek- en reserveringsservice 'Tabelog' en de uitgebreide vacaturezoekservice 'Kyujin Box'. In april 2024 lanceerde het bedrijf 'Jobcube', een uitgebreide zoeksite voor werkzoekenden, in de Verenigde Staten.

Serviceoverzicht: https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

