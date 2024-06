NielsenIQ (NIQ) werkt met SPAR International samen om Spaceman-services over de hele wereld aan te bieden

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), een wereldleider op gebied van consumentenintelligentie, maakt trots haar strategische samenwerking bekend met SPAR International BV, om de integratie van NIQ Spaceman-services te bevorderen. NIQ zal haar services voor ruimtebeheer aan SPAR-landorganisaties over de hele wereld aanbieden, met de bedoeling de marktpositie van alle partners van deze retailorganisatie te verbeteren.

SPAR is de grootste toonaangevende vrijwillige groep ter wereld van onafhankelijk geëxploiteerde retailers en groothandelaars in privéhanden, die in partnerschap onder het SPAR-merk werken. De groep omvat meer dan 13.984 winkels in meer dan 48 landen. SPAR International BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het SPAR-netwerk wereldwijd en voor de verbetering van het concurrentievermogen, de productiviteit en de winstgevendheid van haar retail- en groothandelspartners.

Het NIQ Spaceman-aanbod ontsluit een geïntegreerd, geautomatiseerd planogramproces met diverse modules om de behoeften van klanten te ondersteunen, waarbij prestaties en opportuniteiten binnen planogrammen worden geanalyseerd om het nemen van de beste merchandising-beslissingen te bevorderen. Het integreren van planogramgegevens met herbevoorrading en andere bedrijfssystemen stroomlijnt de dagelijkse handelingen en verbetert de efficiëntie.

“Deze samenwerking is voor ons een geweldige kans om alle SPAR-landorganisaties te steunen om hun schapruimte te optimaliseren en groei binnen diverse markten aan te zwengelen. Door onze ervaring te benutten, opgedaan tijdens het samenwerken met selecte partners in het verleden, hebben we de groei met succes verbeterd aan de hand van doeltreffende strategieën voor ruimtebeheer.” Simon Trott, hoofd Analytics, NIQ

Nu assortimenten en de voorkeuren van shoppers voortdurend veranderen, speelt technologie een doorslaggevende rol in het aanmaken van planogrammen. NIQ Spaceman wordt alom in 79 landen gebruikt, bij meer dan 2000 FMCG- en niet-FMCG-fabrikanten en retailers over de hele wereld. De toepassing van deze software heeft NIQ-klanten geholpen om hun verkoop met 10-35% te verbeteren, hun assortiment te optimaliseren en de voorraad met 10-30% te verminderen.

“We zijn tevreden dat we met NIQ samenwerken om onze wereldwijde landorganisaties toegang tot deze oplossing te bieden. De innovatieve software van NIQ Spaceman stelt onze partners in staat om de kracht van op gegevens gebaseerde inzichten te benutten en geïnformeerde beslissingen over hun ruimteallocaties, lay-out en productenopstelling te nemen. Deze samenwerking benadrukt ons engagement ten overstaan van onze partners om baanbrekende oplossingen aan te bieden die hun succes bevorderen.” Tom Rose, Hoofd Operations , SPAR International

Voor meer informatie over de NIQ Spaceman Services, klikt u hier.

Over NIQ:

NielsenIQ (NIQ) is ’s werelds toonaangevende bedrijf gespecialiseerd in consumentenintelligentie, dat de meest volledige inzichten verschaft in het koopgedrag van consumenten en nieuwe wegen voor groei onthult. In 2023 werden NIQ en GfK een, waardoor de twee sectorleiders met ongeëvenaarde wereldwijde armslag werden samengebracht. Op vandaag is NIQ in meer dan 95 landen actief, en dekt het 97% van het bbp. Met een holistische retailanalyse en bijzonder volledige consumenteninzichten, tot stand gebracht aan de hand van geavanceerde analyse via vooruitstrevende platformen, levert NIQ de Full View™.

