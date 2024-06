Forsee Power va équiper plus de 1 000 bus rétrofités par Wrightbus, un leader mondial de des bus zéro émission

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que Wrightbus, premier constructeur de bus nord-irlandais, a choisi les systèmes de batteries ZEN PLUS pour convertir (« retrofiter ») plus de 1 000 bus diesel en bus électriques au cours des 3 prochaines années.

Le constructeur d'autobus a lancé une nouvelle entreprise, NewPower, pour remplacer les anciens moteurs diesel par de nouvelles chaînes de traction électriques à zéro émission. Plusieurs opérateurs au Royaume-Uni ont annoncé des appels d'offres pour convertir leurs flottes.

NewPower by Wrightbus : une offre unique de retrofit des bus

Wrightbus est le premier constructeur de bus zéro émission au Royaume-Uni et prévoit une forte croissance européenne en 2024, avec des premières commandes déjà annoncées en Allemagne. Fort de sa position de leader et de son expertise dans le transport public zéro émission, Wrightbus a fait du retrofit un axe de développement stratégique et s'est implanté dans une usine de haute technologie à Bicester, dans l'Oxfordshire, pour cette nouvelle activité. Il s'agit du premier équipementier à proposer un service de retrofit, en utilisant les compétences uniques de ses 1 800 collaborateurs pour remplacer le diesel par une solution électrique. Ses techniciens maîtrisent la conception des bus d'origine et ont une expertise inégalée dans la possibilité d'échanger les chaînes de traction.

Le retrofit des véhicules à motorisation thermique est reconnu comme une excellente solution pour accélérer la décarbonation des transports. Il constitue une alternative sérieuse aux véhicules à moteur thermique en limitant les coûts et en prolongeant la durée de vie des véhicules en exploitation. Concrètement, le moteur thermique, l’échappement et le réservoir sont démontés et remplacés par un moteur électrique et une batterie. Une fois les modifications apportées, le véhicule est propulsé à l’énergie électrique et est donc zéro émission et offre une plus grande efficacité, sécurité et une durée de vie plus longue.

« Nous sommes reconnus depuis longtemps comme l’un des principaux fabricants mondiaux de bus à hydrogène et électriques à batterie et NewPower va désormais ajouter une autre corde à notre arc. Nous sommes le premier constructeur de bus à zéro émission au Royaume-Uni. Il y a un an, nous avions 200 bus zéro émission sur nos routes. Aujourd’hui, nous en avons plus de 900 et l’année prochaine, nous atteindrons 2 000 bus » a déclaré Jean-Marc Gales, PDG de Wrightbus.

Forsee Power reste leader sur le marché des bus avec des solutions de batteries hautes performances

Forsee Power est le premier fabricant de batteries non chinois sur le marché mondial des bus, ayant équipé plus de 3 000 bus électriques et travaillant avec une douzaine de constructeurs de bus dans le monde.

Le Groupe propose un large panel de technologies pour répondre à tous les modes de fonctionnement – ​​recharge de nuit ou rapide, hydrogène/ pile à combustible – dans différents formats. Son offre de produits convient à la première monte, deuxième monte ainsi qu'au retrofit, faisant de Forsee Power un partenaire flexible pour les constructeurs de bus.

Les systèmes de batteries ZEN PLUS choisis par Wrightbus pour réalimenter les bus sont disponibles en 5 versions de 74 à 84 kWh. ZEN PLUS offre une excellente densité énergétique de 180 Wh/kg permettant une très longue durée de vie de 5 000 cycles, offrant ainsi un coût total de possession très compétitif pour les exploitants de flotte.

En plus de la certification R100 Rev.3, ZEN PLUS est conforme aux normes industrielles les plus strictes, notamment ISO 26262 / ASIL C, ISO 12405, IEC 62660, IEC 6066 ainsi que R10.6. Eco-conçu, ZEN PLUS peut être utilisé en application de seconde vie et est optimisé pour le recyclage.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Wrightbus sur le retrofit. Depuis les toutes premières solutions de recharge que nous avons lancées ensemble à Milton Keynes en 2013, nous nous sommes associés à Wrightbus pour un transport zéro émission avec des solutions innovantes à destination de leurs bus à un et deux étages, optimisant ainsi la capacité dédiée aux passagers. Nos équipes sont investies dans ce partenariat à long terme et nous sommes impatients de remotoriser des milliers de véhicules dans les années à venir » explique Christophe Gurtner, Président-Directeur Général de Forsee Power.

