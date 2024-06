Tikehau Capital et Nikko Asset Management finalisent leur partenariat stratégique en Asie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), le groupe de gestion d’actifs alternatifs, et Nikko Asset Management, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs d’Asie, sont ravis d’annoncer la signature et le lancement de leur partenariat stratégique.

Effectif au 25 juin 2024, ce partenariat comprend trois composantes clés destinées à renforcer les capacités d'investissement et la présence des deux groupes à l'échelle mondiale via un accord de distribution, la création d’une joint-venture, et l’acquisition par Nikko Asset Management (Nikko Asset Management Co., Ltd. et l’ensemble de ses filiales) d’une participation dans Tikehau Capital :

L'accord de distribution entre en vigueur immédiatement et confère à Nikko Asset Management des droits de distribution exclusifs, principalement au Japon, et des droits de distribution non-exclusifs sur d'autres marchés asiatiques, des produits de Tikehau Capital, y compris sa stratégie européenne de Direct Lending, sa stratégie de décarbonation en Private Equity et sa stratégie de dette privée secondaire, ainsi que toute autre stratégie jugée appropriée. La joint-venture sera basée à Singapour, la constitution et la demande de licence étant prévues d’ici la fin de l'année 2024. Le lancement de la joint-venture est conditionné à l'obtention de l'autorisation réglementaire. L'objectif est de développer conjointement des stratégies d'investissement dans des actifs privés axés sur l'Asie, en tirant profit des compétences des deux Groupes. Cette joint-venture vise à concevoir et lancer efficacement des produits pour répondre à la demande croissante des investisseurs en matière d'actifs privés, tout en se concentrant sur des thématiques d'investissement séculaires. Dans un premier temps, la joint-venture s'appuiera sur l'expertise et le track record de Tikehau Capital en Europe pour lancer une stratégie d'investissement dédiée à la décarbonation en Asie. Les produits seront distribués à travers les plateformes globales des deux Groupes. Nikko Asset Management est en cours d'acquisition d'une participation dans Tikehau Capital. Cette prise de participation, qui restera inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement, constitue une étape importante dans la consolidation de l'alliance entre les deux Groupes.

Nikko Asset Management, qui gère plus de 240 milliards de dollars d’actifs sous gestion1, apporte au partenariat un vaste réseau de distribution et de clients, une réputation établie, une solide expertise ainsi que sa connaissance profonde du marché, renforçant ainsi la présence de Tikehau Capital au Japon et dans toute l’Asie.

Depuis une dizaine d’années, Tikehau Capital a progressivement étendu sa présence en Asie, grâce à sa couverture régionale, avec l’ouverture de plusieurs bureaux locaux et l’intégration de clients et partenaires de premier plan. Cette alliance stratégique avec Nikko Asset Management est une étape majeure dans l’expansion de la présence de Tikehau Capital en Asie, permettant une meilleure couverture des clients et des capacités d’investissement supplémentaires.

Tikehau Capital apporte à ce partenariat une grande expertise et un track record solide dans le secteur des marché privés, soutenue par une équipe de professionnels expérimentés. Animé par son esprit entrepreneurial, Tikehau Capital ambitionne de se positionner comme un acteur innovant, notamment en étant pionnier sur le marché européen de la dette privée mid-market, en matière de développement durable et d’impact ou encore sur le marché du crédit secondaire.

Antoine Flamarion, Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, et Bruno de Pampelonne, Président exécutif pour l’Asie, ont déclaré : « Nous sommes ravis de lancer officiellement notre partenariat stratégique avec Nikko Asset Management. Cette collaboration marque une étape importante pour Tikehau Capital en Asie après 10 ans d’expansion dans la région, avec les ouvertures successives de nos bureaux à Singapour, en Corée du Sud, au Japon et l’ouverture à venir à Hong Kong. Grâce au vaste réseau de distribution et à l’intelligence de marché de Nikko Asset Management, combiné à notre solide expertise sur les marchés privés, nous sommes bien positionnés pour renforcer notre présence et accélérer notre croissance dans cette région dynamique. Ensemble, nous sommes prêts à créer de puissantes synergies qui contribueront à redéfinir le paysage de l’industrie en Asie et à créer de la valeur pour nos clients. »

Stefanie Drews, Présidente de Nikko Asset Management Co., Ltd., a commenté, « Nous sommes heureux de conclure ce partenariat avec Tikehau Capital. Les investisseurs asiatiques sont de plus en plus en quête d’actifs privés et le partenariat avec un Groupe innovant tel que Tikehau Capital, qui dispose d’atouts indéniables pour offrir de telles opportunités d’investissement en Europe s’intègre parfaitement à notre stratégie de croissance globale. Sur le plan culturel, nos deux Groupes sont en parfaite adéquation puisque Tikehau Capital apporte également une expertise unique en matière d’investissement dans la décarbonation, en ligne avec notre engagement en faveur de l’investissement durable. Nous sommes impatients de tirer profit de l’expertise et de l’innovation de Tikehau Capital pour générer une croissance significative et des opportunités sur le marché asiatique. »

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 44,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2024).

Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’il accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 778 collaborateurs (au 31 mars 2024) répartis dans ses 16 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com.

À PROPOS DE NIKKO ASSET MANAGEMENT

Avec 240,1 milliards de dollars2 d’actifs sous gestion, Nikko Asset Management est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs d’Asie, offrant une gestion active de fonds à forte conviction à travers une gamme de fonds actions, obligataires, multi-actifs et d’actifs alternatifs. Par ailleurs, sa gamme complémentaire de stratégies passives couvre plus de 20 indices et inclut certains des principaux ETFs (Exchange Traded Funds) d’Asie.

Basé en Asie depuis 1959, Nikko Asset Management et ses filiales emploient une trentaine de nationalités parmi ses employés, dont environ 200 professionnels de l’investissement3. Le Groupe est présent par le biais de filiales ou d’affiliés dans un total de 11 pays et régions. Plus de 400 banques, brokers, conseillers financiers et compagnies d’assurance-vie à travers le monde distribuent les produits du Groupe.

Les équipes d’investissement bénéficient d’une perspective mondiale unique, complétée par l’ADN asiatique historique du Groupe, qui s’efforce d’offrir une performance d’excellence constante. Le Groupe est également fier de son approche progressive, axée sur des solutions, qui a conduit au lancement de nouveaux fonds pour ses clients.

Pour plus d’informations sur Nikko Asset Management et pour accéder à ses analyses d’investissement, veuillez visiter le site internet du Groupe (disponible en anglais).

AVERTISSEMENT

Document non contractuel destiné exclusivement aux journalistes et professionnels des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des opérations, quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale et pour lequel Tikehau Capital décline toute responsabilité. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ou de services de conseil en investissement. Ce document ne contient que des informations générales et n'est pas destiné à représenter un conseil d'investissement général ou spécifique. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions économiques et de marché, les estimations, les projections et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses affiliés. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux reflétés ou attendus dans ces déclarations prospectives ou dans toute étude de cas ou prévision. Tikehau Capital n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, découlant des informations contenues dans le présent document. Tikehau Capital ne peut être tenu responsable de toute décision prise sur la base d'une information contenue dans le présent document. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux Etats-Unis ou concernant des personnes américaines se rapportent à Tikehau Capital North America.

_______________________________________

1 Au 31 mars 2024.

2 Actifs sous gestion et sous conseil consolidés de Nikko Asset Management et ses filiales au 31 mars 2024.

3 Y compris les employés de Nikko Asset Management et ses filiales au 31 mars 2024.