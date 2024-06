A NielsenIQ (NIQ) colabora com a SPAR International para oferecer serviços de Spaceman globalmente

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NIQ), líder global em inteligência do consumidor, tem o orgulho de anunciar sua colaboração estratégica com a SPAR International BV, facilitando a integração dos serviços NIQ Spaceman. A NIQ oferecerá seus serviços de gerenciamento de espaço para as organizações nacionais da SPAR em todas as partes do mundo, com o objetivo de melhorar a posição de mercado de todos os parceiros da organização varejista.

A SPAR é o maior grupo voluntário líder mundial de varejistas e atacadistas de propriedade e operação independentes, que trabalham em parceria sob a marca SPAR. O grupo é composto por mais de 13.984 lojas em mais de 48 países. A SPAR International BV é responsável pelo desenvolvimento da rede SPAR globalmente e pelo aumento da competitividade, produtividade e lucratividade de seus parceiros varejistas e atacadistas.

A suíte NIQ Spaceman oferece um processo de planograma integrado e automatizado com diversos módulos para atender às necessidades do cliente, analisando o desempenho e as oportunidades dos planogramas para ajudar a tomar as melhores decisões de merchandising. A integração dos dados do planograma com o reabastecimento e outros sistemas comerciais simplifica as operações diárias e aumenta a eficiência.

“Essa colaboração é uma oportunidade empolgante para nós apoiarmos todas as organizações SPAR nos diferentes países a otimizar o uso do espaço em prateleiras e fomentar o crescimento em diversos mercados. Aproveitando nossa experiência com parceiros selecionados no passado, conseguimos impulsionar o crescimento por meio de estratégias eficazes de gerenciamento de espaço”. Simon Trott, Líder de Análise da NIQ

Com sortimentos e preferências dos compradores em constante mudança, a tecnologia desempenha um papel fundamental na criação do planograma. O NIQ Spaceman é amplamente utilizado em 79 países, em mais de 2000 fabricantes e varejistas de FMCG e não FMCG em todo o mundo. O uso desse software tem ajudado os clientes da NIQ a melhorar suas vendas em 10 a 35%, otimizar seu sortimento e reduzir o estoque em 10 a 30%.

“Estamos satisfeitos em colaborar com a NIQ para fornecer acesso a essa solução para nossas organizações em todas as partes do mundo. O software inovador NIQ Spaceman capacita nossos parceiros a aproveitar o poder das análises orientadas por dados e tomar decisões informadas sobre suas alocações de espaço, layout e posicionamento de produtos. Esta colaboração reforça nosso compromisso com nossos parceiros em fornecer soluções de ponta que impulsionam seu sucesso”. Tom Rose, Diretor de Operações da SPAR International

Para obter mais informações sobre o NIQ Spaceman Services, clique aqui.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniu à GfK em 2023, reunindo os dois líderes do setor com alcance global inigualável. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração – a NIQ oferece o Full View™.

