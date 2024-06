Lavoix versterkt pan-Europese uitbreiding door bundeling van krachten met Italiaans bedrijf Giambrocono

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Lavoix, een vooraanstaand Europees bedrijf op het gebied van intellectuele eigendom (IP) sector, maakt de overname bekend van het Italiaanse IP-bedrijf Giambrocono.

Na de opening van kantoren in München in 2008 en Milaan in 2016 versterkt Lavoix hiermee de pan-Europese uitbreiding van het bedrijf. Vanaf 20 juni 2024 wordt Giambrocono, naast Cabinet Lavoix, een dochteronderneming van Lavoix Hub. De naam en bestuursstructuur van Giambrocono blijven ongewijzigd.

Lavoix is ​​gevestigd in de meest geïndustrialiseerde Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Zwitserland. Het bedrijf is vertegenwoordigd in elke stad waar het Unified Patent Court is gevestigd.

Naast onze organische groei in Italië door de opening van ons kantoor in Milaan, 8 jaar geleden, stelt deze externe groeitransactie in de vorm van de overname van een Italiaans bedrijf dat kan bogen op een gedegen geschiedenis en een krachtige reputatie ons in staat 'critical mass' te bereiken, waardoor de kwaliteit van zakenafhandeling voor onze klanten wordt gewaarborgd.

Giambrocono vierde in 2021 het 100-jarig bestaan van het bedrijf. Het bedrijf wordt geleid door Fabio Giambrocono en kan bogen op een team van 18 consultants met erkende expertise op het gebied van handelsmerken, ontwerpen en patenten, evenals op het gebied van rechtszaken op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom in het algemeen. Het bedrijf telt circa vijftig medewerkers op vier locaties: een hoofdkantoor in Milaan en drie bijkantoren in Bergamo, Reggio Emilia en Macerata.

"Het verheugt ons onze krachten te bundelen met Fabio Giambrocono en zijn teams. Hun reputatie op de Italiaanse en Europese IP-markt is stevig gevestigd, en de overeenkomsten in onze structuren wat betreft organisatie en waarden heeft dit trans-Alpijnse huwelijk enorm vergemakkelijkt. Nu het UPC de opening heeft aangekondigd van haar centrale afdeling in Milaan, kunnen wij onze klanten een slagvaardige pan-Europese organisatie bieden,” aldus Philippe Blot, Chairman van Lavoix.

"Deelname aan een grote groep als Lavoix betekent lid worden van een belangrijke organisatie op het gebied van intellectuele eigendom in Frankrijk en daarbuiten," aldus Fabio Giambrocono, managing partner van Giambrocono. "Dankzij deze transactie kunnen onze klanten blijven profiteren van onze interne managementstijl en klantenzorg, terwijl ze kunnen profiteren van een breed scala aan innovatieve diensten en hulpmiddelen. De dynamiek, betrouwbaarheid en duurzaamheid van ons kantoor zijn daarmee gewaarborgd."

