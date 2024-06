NTT DATA e Zebra Technologies impulsionam a adoção mundial do 5G privado com colaboração de dispositivo como serviço

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A NTT DATA, líder mundial em infraestrutura e serviços de TI, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Zebra Technologies, líder em soluções digitais, para acelerar a inovação no ecossistema de dispositivos 5G, estabelecendo as bases para uma adoção generalizada em todos os setores.

Em virtude desse acordo plurianual, NTT DATA e Zebra Technologies vão inovar para impulsionar a adoção de dispositivos 5G, o que é essencial para a adoção do 5G privado. Juntas, as duas empresas vão promover o rastreamento inteligente de ativos que permite o monitoramento e o gerenciamento em tempo real de ativos em implementações industriais e empresariais, garantindo maior visibilidade, eficiência e recursos de segurança essenciais para o gerenciamento da cadeia de suprimentos da Indústria 4.0.

Uma barreira crucial à adoção do 5G privado tem sido a disponibilidade de dispositivos 5G para as empresas. Essa parceria vai preencher essa lacuna para dispositivos conectados no mercado empresarial do 5G privado, que a Omdia estima que crescerá 35% a nível mundial nos próximos quatro anos, atingindo quase US$ 10 mil milhões até 2028.

Fortalecendo o cenário de dispositivos 5G privado

O acordo estabelece a Zebra Technologies como uma parceira estratégica dentro da prática de dispositivo como serviço (“device as a service”) da NTT DATA, tornando mais fácil para os clientes acessarem, atualizarem e otimizarem o gerenciamento e o suporte do ciclo de vida dos dispositivos 5G.

Disponível a nível mundial, os clientes vão se beneficiar da modernização contínua das implementações de dispositivos e da capacidade de aproveitar novas soluções de conectividade com um conjunto líder de dispositivos compatíveis com Wi-Fi, LTE privado e 5G privado.

Esta notícia sucede a recente colaboração da NTT DATA com a Qualcomm, cujo objetivo é acelerar a evolução do ecossistema de dispositivos 5G. Com as empresas acelerando a transformação digital, é necessária mais conectividade para apoiar as aplicações da Indústria 4.0 e a adoção da IA na borda.

Ao aproveitar a liderança em 5G privado da NTT DATA e a experiência da Zebra Technologies em integração inteligente de dados, gerenciamento de ativos e coordenação de linha de frente, as duas empresas pretendem facilitar o acesso dos recursos de baixa latência e da alta segurança dos dispositivos habilitados para 5G privado aos trabalhadores da linha de frente nos setores automotivo, de manufatura, de saúde e de logística.

“Em nossa busca incansável para impulsionar a adoção do 5G privado e da IA de borda nas empresas, é uma grande satisfação unir forças com a Zebra Technologies”, disse Shahid Ahmed, vice-presidente executivo do grupo em Serviços de Borda da NTT DATA. “Esta aliança destaca nossa dedicação em capacitar as empresas com capacidades transformadoras que impulsionam casos de uso de borda e 5G privado e experiências baseadas em dados.”

“Nossa parceria com a NTT DATA ressalta nosso compromisso de oferecer aos clientes as mais recentes inovações alimentadas por redes Wi-Fi, LTE privada e 5G privado”, afirmou Julie Johnson, vice-presidente sênior e gerente geral de Computação Móvel Empresarial da Zebra Technologies. “Queremos aproveitar a escala mundial dos recursos da NTT DATA para beneficiar nossos clientes e ser uma parte vital de um crescente ecossistema de dispositivos 5G, garantindo que as empresas possam prosperar no cenário atual em rápida evolução.”

Elevando a implementação de rede

A NTT DATA está implementando uma rede de 5G privado em todas as operações de fabricação do Hyster-Yale Group. O grupo também está aproveitando o dispositivo como serviço da NTT DATA para obter visibilidade de ativos e materiais e melhorar as comunicações dentro de suas instalações. Essa rede funcionará com computadores móveis portáteis e tablets da Zebra Technologies para rastrear ativos e materiais à medida que eles entram e saem dos locais de fabricação, fornecendo inteligência de negócios essencial, ao mesmo tempo que conecta perfeitamente engenheiros, equipes no local, linhas de produção e unidades de armazenamento de materiais. Tudo isso se junta por meio de uma implementação econômica em escala gerenciada de forma eficiente por meio da prática de dispositivo como serviço da NTT DATA.

“A adição de dispositivos da Zebra à nossa loja nos permitiu adquirir unidades por meio do nosso programa dispositivo como serviço com a NTT DATA, oferecendo muito mais personalização da SKU [unidade de manutenção de estoque] dentro de um conjunto de dispositivos padrão”, explicou Pierluigi Mastroddi, diretor de Serviços de Infraestrutura de TI do Hyster-Yale Group.

Benefícios do modelo de dispositivo como serviço

O dispositivo como serviço da NTT DATA oferece aos clientes uma solução completa para gerenciar todo o ciclo de vida do dispositivo. Ele fornece planejamento especializado, aquisição, configuração, implementação, suporte contínuo, análise, gerenciamento de reparos e desativação de dispositivos, tudo sob a supervisão de um parceiro confiável. Isso permite que os clientes usem um modelo de programa econômico mensal por usuário para consumir produtos de tecnologia com base em assinatura paga por usuário, em vez de comprar/possuir o equipamento.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma empresa inovadora mundial confiável de serviços de negócios e tecnologia avaliada em mais de US$ 30 bilhões. Prestamos serviço a 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidas em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para obter sucesso a longo prazo. Investimos mais de US$ 3,6 bilhões todos os anos em P&D para ajudar as organizações e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Como “Global Top Employer”, temos especialistas em mais de 50 países e um robusto ecossistema de parcerias de empresas estabelecidas e startups. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicações, infraestrutura e conectividade. Somos também uma das principais fornecedoras de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT e possui sede em Tóquio (Japão). Acesse nttdata.com

