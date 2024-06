Trade Republic internalizza il regolamento dei titoli nella propria piattaforma di custodia.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Trade Republic raggiunge l’ennesimo traguardo come banca a servizio completo, gestendo internamente il regolamento dei titoli a partire da giugno 2024. Trade Republic investe decine di milioni nella nuova piattaforma di regolamento e nell'espansione della propria infrastruttura bancaria. L'infrastruttura, che è stata costruita internamente nell'arco di due anni, consente a Trade Republic di offrire tutti i servizi di custodia, come le operazioni societarie e i dividendi, internamente. I clienti di tutta Europa beneficeranno di processi più semplici e di nuovi prodotti, che l'azienda potrà sviluppare più rapidamente e senza dipendenze dai partner, aprendo la strada a un'ulteriore forte crescita e a un'esperienza e un servizio clienti di prim'ordine.

"Costruire internamente un sistema di custodia titoli per controllare l'intera catena del valore del broker è un passo importante per non essere più dipendenti da partner esterni e sviluppare più rapidamente nuovi prodotti per i nostri clienti. Ne trarremo vantaggio soprattutto nella localizzazione dei nostri prodotti in Europa", afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. "Saremo il primo broker in Europa a semplificare la gestione fiscale nei principali mercati europei".

Finora il regolamento dei titoli, ossia il processo formale che va dall'avvio di un'operazione al trasferimento e al pagamento dei titoli, era gestito dalla filiale HTNG di HSBC in qualità di banca depositaria intermediaria. Con la sua nuova infrastruttura di custodia, Trade Republic si collega direttamente al deposito centrale di titoli Clearstream. Dall'inizio dell'anno, gli acquisti di titoli da parte di nuovi clienti sono stati sempre più spesso elaborati direttamente da Trade Republic. La migrazione della base clienti esistente, che conta diversi milioni di clienti, è stata completata in un fine settimana.

L'internalizzazione dell'attività titoli è stato uno dei progetti più importanti di Trade Republic e fa parte della strategia generale di costruire una delle piattaforme bancarie più moderne ed efficienti d'Europa. Trade Republic investe decine di milioni nella costruzione della propria infrastruttura di custodia e bancaria per unire, nei prossimi anni, un prodotto bancario e di intermediazione leader con la migliore esperienza e il miglior servizio per i clienti. Con l'ulteriore sviluppo dei propri processi operativi bancari, Trade Republic si sta inoltre preparando a un'ulteriore fase di forte crescita in tutta Europa.

Trade Republic ha la missione di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali. Con clienti in 17 Paesi europei e miliardi di asset in gestione, Trade Republic è già l'app di riferimento in Europa per la gestione dei propri risparmi. Offre piani di accumulo, investimenti azionari frazionati, ETF, obbligazioni e anche derivati e criptovalute e, da Gennaio 2024, la carta Trade Republic con l'1% di Saveback. Trade Republic è una banca a servizio completo ed è vigilata da Bundesbank e BaFin. In quanto broker più grande d'Europa e piattaforma di investimento leader, Trade Republic ha ricevuto investimenti da Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers', Sequoia e TCV. La società, con sede a Berlino, è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.