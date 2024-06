Tecnotree anuncia parceria estratégica com a HCLTech para oferecer soluções avançadas de GenAI baseadas em 5G para empresas de telecomunicações globais

Tecnotree Announces Strategic Partnership with HCLTech to Bring Advanced 5G-Led GenAI Solutions for Global Telcos (Graphic: Business Wire)

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, anunciou hoje uma parceria estratégica com a HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, para codesenvolver soluções avançadas de IA generativa (GenAI) baseadas em 5G para o setor de telecomunicações.

Essa parceria combina os recursos comprovados da plataforma BSS liderada por 5G e IA da Tecnotree e a profunda experiência da HCLTech em impulsionar a transformação digital para empresas de telecomunicações e CSPs. Juntas, as empresas fornecerão soluções projetadas para redefinir as experiências digitais por meio da integração do Digital BSS e da malha Tecnotree Sensa AIML, levando a uma transformação abrangente dos negócios. As soluções permitirão que os clientes aumentem a agilidade dos negócios e respondam mais rapidamente à dinâmica do mercado, ao mesmo tempo em que humanizam as experiências e fortalecem o ciclo de vida da jornada do cliente com a hiperpersonalização da Tecnotree Sensa.

A principal pilha de BSS digital da Tecnotree com recursos AIML está pronta para 5G e adere aos padrões de API aberta do TM Forum, garantindo a rápida criação e implementação de novos serviços para atender às demandas do mercado. As soluções conjuntas da Tecnotree e da HCLTech se integrarão perfeitamente aos sistemas existentes dos CSPs e transformarão seu BSS com recursos inovadores.

“Essa parceria marca um importante marco em nossa jornada para inovar e transformar o setor global de telecomunicações. Juntos, pretendemos resolver desafios do mundo real para as empresas de telecomunicações usando a GenAI e criar impactos significativos nos negócios”, disse Pawan Vadapalli, vice-presidente corporativo e chefe global de Serviços de Negócios Digitais da HCLTech.

“Estamos empolgados em embarcar nessa jornada emocionante com a HCLTech, aproveitando a plataforma Sensa Intelligence da Tecnotree para impulsionar a transformação. Ao combinar nossas forças, estamos comprometidos em entregar um valor incomparável, redefinindo experiências digitais e melhorando as capacidades de monetização de receita para nossos clientes”, disse Hitesh Morar, diretor de Tecnologia (CTO) e diretor de Produtos (CPO) da Tecnotree Corporation.

A Tecnotree é patrocinadora Platinum do DTW Ignite 2024 em Copenhague, Dinamarca. Visite o estande nº 207 para saber mais: https://www.tecnotree.com/dtw-2024/

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma empresa de Sistema de Suporte a Negócios (BSS) digital pronta para 5G, com capacidades de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é líder em conformidade com a API aberta do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência e o esforço contínuo para oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece mercado digital Fintech e B2B2X multi-experiência para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 227.000 funcionários em 60 países, oferecendo capacidades líderes no setor centradas em digital, engenharia, nuvem e IA, impulsionadas por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores, fornecendo soluções do setor para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG e serviços públicos. As receitas consolidadas nos 12 meses encerrados em março de 2024 totalizaram US$ 13,3 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o progresso para você, acesse hcltech.com.

