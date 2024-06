Tecnotree annonce un partenariat stratégique avec HCLTech afin d'offrir des solutions GenAI 5G avancées aux opérateurs télécoms internationaux.

Tecnotree Announces Strategic Partnership with HCLTech to Bring Advanced 5G-Led GenAI Solutions for Global Telcos (Graphic: Business Wire)

Tecnotree Announces Strategic Partnership with HCLTech to Bring Advanced 5G-Led GenAI Solutions for Global Telcos (Graphic: Business Wire)

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader des services concernant l'IA, la 5G et les technologies cloud-natives, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec HCLTech, une entreprise technologique mondiale réputée, afin de codévelopper des solutions avancées d'IA générative (GenAI) basées sur la 5G pour l'industrie des télécoms.

Ce partenariat combine les capacités éprouvées de la plateforme BSS de Tecnotree, basées sur la 5G et l'IA, avec l'expertise approfondie de HCLTech en transformation numérique pour les télécoms et les fournisseurs de services de communication (CSP). Ensemble, les entreprises fourniront des solutions conçues pour redéfinir les expériences numériques grâce à l'intégration du BSS numérique et de la structure Tecnotree Sensa AIML, menant à une transformation complète de la société. Les solutions permettront aux clients d'améliorer l'agilité des entreprises et de répondre plus rapidement aux dynamiques du marché, tout en humanisant les expériences et en renforçant le cycle de vie des parcours clients grâce à la personnalisation avancée de Tecnotree Sensa.

La pile BSS numérique phare de Tecnotree dotée de capacités AIML est prête pour la 5G et adhère aux normes Open API du TM Forum, garantissant la création et le déploiement rapides de nouveaux services pour répondre aux demandes du marché. Les solutions conjointes de Tecnotree et HCLTech s'intégreront de manière transparente aux systèmes existants des CSP tout en transformant leur BSS grâce à des capacités innovantes.

« Ce partenariat marque une étape importante dans notre parcours visant à innover et à révolutionner l’industrie mondiale des télécommunications. Ensemble, nous avons pour objectif d’une part de résoudre des défis concrets pour les entreprises de télécommunications en utilisant la GenAI et d’autre part, d’impacter les entreprises de façon considérable », a déclaré Pawan Vadapalli, vice-président et responsable mondial, Digital Business Services, HCLTech.

« Nous sommes ravis d’effectuer ce voyage passionnant avec HCLTech en exploitant la plateforme d'intelligence Sensa de Tecnotree pour mener la transformation. En combinant nos forces, nous nous engageons à offrir une valeur incomparable en redéfinissant les expériences numériques et en améliorant les fonctionnalités de monétisation des revenus pour nos clients », a déclaré Hitesh Morar, CTO et CPO de Tecnotree Corporation.

Tecnotree est un sponsor platine de DTW Ignite 2024 à Copenhague, au Danemark. Visitez le stand #207 pour en savoir plus : https://www.tecnotree.com/dtw-2024/

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d’une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est en tête de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et aux DSP. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète (« order-to-cash ») des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d’abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l’éducation, de l’OTT (« over-the-top ») et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 227 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie, le cloud et IA, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Les revenus consolidés pour une période de 12 mois se terminant au mars 2024 s'élevaient à 13,3 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.