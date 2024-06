Solidus Labs s'associe à Figment pour révolutionner le staking institutionnel de l'ETH

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Solidus Labs, un définisseur de catégorie en matière de sécurité et de conformité crypto-natives, annonce aujourd'hui une collaboration avec Figment, un fournisseur de services de staking et d'infrastructure blockchain de premier plan. Cette collaboration présente Staking Guard, une solution de pointe de réduction des risques, spécialement conçue pour les validateurs Ethereum institutionnels. Staking Guard est désormais disponible pour tous les clients Ethereum de Figment en tant que solution premium opt-in.

Basé sur Solidus Builder et Relay, Staking Guard offre une protection robuste, performante et à faible latence contre les risques de conformité historiques et les menaces natives de la chaîne de valeur. Cette solution de bout en bout construit et fournit des blocs conformes par le biais d'un pipeline isolé, qui protège contre les risques comme les activités sanctionnées et alerte sur les abus de marché, les fraudes et les manipulations.

« En intégrant le Staking Guard de Solidus à la gamme de relais Ethereum de Figment, nous établissons une nouvelle référence absolue pour les services de staking institutionnel », a déclaré Ben Spiegelman, responsable du développement des entreprises et des partenariats. « Chez Figment, nous savons l'importance primordiale de la confiance, de la sécurité et de la conformité pour nos clients, qui recherchent de plus en plus des récompenses de staking fiable et performant. Cette collaboration ne se contente pas de combler une lacune cruciale du marché, mais elle agit également comme puissant catalyseur d'une participation institutionnelle accrue en matière de staking ».

S'appuyant sur l'expertise et le leadership de Solidus en matière de sécurité et de conformité des crypto-natifs, Staking Guard a été conçue avec des institutions de premier plan qui puissent répondre aux exigences institutionnelles d'une solution basée sur le risque, en appliquant les garanties nécessaires à la participation institutionnelle.

« Staking Guard est l'évolution naturelle des solutions complètes de Solidus qui traitent les risques de conformité et de sécurité offchain, onchain, et désormais prechain, et nous la considérons comme un outil indispensable à la maturation et à la croissance durable du DeFi et du Web3 », a déclaré Asaf Meir, fondateur et CEO de Solidus Labs. « Nous sommes fiers de présenter une sécurité et une conformité de niveau Wall Street pour le staking et de soutenir Figment dans l'établissement d'une nouvelle norme, où la conformité rejoint la performance, et la sécurité conduit au succès ».

En s'appuyant sur des modèles optimisés, résistants à la censure, ayant un impact inchangé sur les récompenses, Staking Guard assure une protection globale contre les risques liés à la conformité et à la chaîne de valeur, associée à des outils de reporting puissants et à des journaux d'audit assurant une surveillance harmonieuse et de qualité institutionnelle.

À propos de Figment

Figment est le principal fournisseur d'infrastructure de staking. Figment fournit une solution complète de staking à plus de 500 clients institutionnels, notamment des gestionnaires d'actifs, des bourses, des portefeuilles, des fondations, des dépositaires et d'importants détenteurs de jetons, afin d'obtenir des récompenses grâce à leurs actifs numériques. Sur Ethereum, Figment est le plus grand fournisseur de staking non conservateur d'ETH stakés. Les services de staking institutionnel de Figment comprennent le staking harmonieux par pointer-cliquer, le suivi des récompenses du portefeuille, les intégrations API, l'infrastructure auditée et la protection contre le slashing. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la mission de Figment, à savoir soutenir l'adoption, la croissance et le succès à long terme de l'écosystème des actifs numériques. Pour en savoir plus sur Figment, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : figment.io.

À propos de Solidus Labs

Solidus Labs est le définisseur de catégorie pour les solutions d'intégrité du marché crypto-natif : surveillance des échanges, surveillance des transactions et renseignements sur les menaces. Notre mission est d'assurer la sécurité des échanges de crypto-monnaies tout au long du parcours d'investissement sur tous les marchés centralisés et DeFi. En tant que fondateur d'initiatives de premier plan tels que la Crypto Market Integrity Coalition et le sommet DACOM, Solidus s'engage pleinement dans toutes ses actions à ouvrir la voie aux marchés financiers de demain. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : https://soliduslabs.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.