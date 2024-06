Une nouvelle étape pour Stellantis Insurance : Stellantis Financial Services US lance un programme d'assurance embarquée avec bolt pour offrir plus de choix aux clients.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Stellantis Financial Services US, la société captive de financement automobile de Stellantis en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec bolt, l'insurtech possédant la plus grande plateforme d'échange d'assurances au monde, pour soutenir les clients de Chrysler, Dodge, Jeep ® , Ram, Fiat et Alfa Romeo. La technologie de bolt permettra aux clients de Stellantis d'acheter une assurance automobile via les sites web et les applications mobiles des marques Stellantis, avec une sélection de produits d'assureurs..

Grâce à ce partenariat unique, le projet d'achat d'assurance automobile sera simplifié et personnalisé, avec des options de couverture sur mesure disponibles par le biais de plusieurs canaux de distribution. L'offre s'étendra pour inclure des choix basés sur l'utilisation grâce à l'utilisation de la télématique, des données et des analyses.

« Les clients de Stellantis aujourd'hui veulent du choix, du contexte et de la simplicité lorsqu'ils sélectionnent leur assureur automobile », a déclaré Mark Buffa, responsable des assurances chez Stellantis Financial Services US. « Il est important que les offres d'assurance répondent aux demandes des clients. En partenariat avec bolt et leurs partenaires assureurs établis, nous sommes convaincus que les clients et leurs véhicules seront mieux protégés. »

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui reflète la stratégie de Stellantis consistant à fournir des solutions d'assurance abordables et des solutions de gestion des accidents », a déclaré Edouard de Lamarzelle, PDG de Stellantis Insurance.

Stellantis se consacre au développement, à l'ingénierie, à la fabrication et à la mise à l'échelle des meilleures avancées dans tous les domaines de la mobilité durable.

« Stellantis a une vision ambitieuse de la manière dont l'assurance peut améliorer l'expérience de ses clients », a déclaré Rob Bauer, directeur de la croissance stratégique chez bolt. « Nous sommes honorés de rejoindre Stellantis dans ce voyage pluriannuel et d'aider à façonner l'avenir de l'assurance intégrée. »

En comblant le fossé entre toutes les parties de l'écosystème de l'assurance, bolt développe des méthodes modernes de distribution de l'assurance aux clients au moment où ils en ont besoin. bolt a étendu sa plateforme pour inclure plus de 100 fournisseurs d'assurance, dont huit des dix plus grands assureurs de biens et de responsabilités civiles aux États-Unis. Avec plus de 50 milliards de dollars de primes cotées sur la plateforme chaque année, bolt offre plus de 6 000 variations de produits d'assurance et possède des licences dans les 50 États.

Pour en savoir plus sur Stellantis Financial Services, veuillez consulter www.stellantis-fs.com. Pour en savoir plus sur le bolt, visitez https://www.boltinsurance.com/.

À propos de Stellantis Financial Services US

Stellantis Financial Services US (SFS) est détenue à 100 % par Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP), l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, dont l'objectif est d'offrir une liberté de mobilité propre, sûre et abordable à tout le monde. SFS fournit des solutions de financement pour les principales marques automobiles de Stellantis aux États-Unis, notamment : Chrysler, Dodge, Jeep® , Ram, FIAT et Alfa Romeo.

À propos de bolt

bolt est la principale plateforme de distribution pour les assurances multirisques, réunissant les distributeurs et les assureurs pour modifier la façon dont l'assurance est achetée et vendue.

Il en résulte la plus grande bourse d'échange de produits d'assurance au monde, qui comprend les deux tiers des principaux assureurs américains, et qui aide les entreprises de toutes sortes à distribuer des produits d'assurance, à étendre leur marché et à répondre à un plus grand nombre de besoins d'assurance et de protection de leurs clients.

Pour en savoir plus, visitez boltinsurance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.