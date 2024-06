teamLab Borderless Jeddah | Het digitale kunstmuseum dat records verslaat, opent haar deuren in het historische Jeddah, in Saoedi-Arabië

Spanning 10,000 sqm of gross floor area, the Middle East’s first teamLab Borderless museum opened on June 10 in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Museum exterior / Photo: JHD Photography)

The public experiences the Middle East’s first teamLab Borderless museum in Jeddah Historic District, a UNESCO World Heritage Site. (Photo: JHD Photography)

Based on the concept of understanding the world through the body, the Athletics Forest immerses visitors in an interactive and complex three-dimensional space with their whole body. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Athletics Forest / Video: teamLab)

In the Light Sculpture series, massive sculptures in which light appears to flow out are born, sweeping towards people, expanding, and drawing people into it. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (Highlight video of Light Sculpture / Video: teamLab)

New work currently exhibited only at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people stand in front of the flames burning within the mass, a black absolute existence appears. (teamLab, Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness / Photo: teamLab)

When a person stands close to a lamp, it shines brightly and emits a sound. The light propagates one after the other, passing through all the lamps once, like a single stroke, before returning to the first lamp. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Forest of Resonating Lamps - One Stroke, Fire / Photo: teamLab)

The artwork appears rising, filling the space. The work has no beginning or end, and is made up of one continuous wave that is all connected. The waves gradually shift, transcending boundaries and flowing into other rooms. On view at teamLab Borderless in Historic Jeddah. (teamLab, Black Waves: Flowing Beyond Borders / Video: teamLab)

Immense installation unveiled at teamLab Borderless in Historic Jeddah. When people touch the flowers, they scatter and die. When people touch the sand, the falling sand breaks up. (teamLab, Persistence of Life in the Sandfall / Photo: teamLab)

teamLab Borderless, a museum without a map, comprises over 80 artworks that transcend boundaries, eternally transforming the scenery and forming one borderless world. Now open in Jeddah Historic District. (Highlight video of teamLab Borderless Jeddah / Video: teamLab)

JEDDAH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--teamLab Borderless Jeddah , dat bekend staat als een museum zonder plattegrond, opende haar deuren op 10 juni in de historische wijk van Jeddah als samenwerkingsinitiatief tussen het Saoedische Ministerie van Cultuur en het in Tokio gevestigde kunstcollectief teamLab. Met een bruto vloeroppervlak van om en bij 10.000 vierkante meter, is dit museum het allereerste teamLab Borderless van het Midden-Oosten dat permanent gevestigd is aan de oevers van de Alarbaeen Lagune, waar het de panoramische uitzichten overschouwt van het historische Jeddah, een plaats opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

teamLab Borderless Jeddah is een van de initiatieven van het Quality of Life-programma van Saoedi-Arabië om infrastructuur voor culturele en kunsttentoonstellingen te ontwikkelen en te bevorderen, met de bedoeling om de bijdrage van het Koninkrijk aan kunst en cultuur te versterken, één van de doelstellingen van Saudi Vision 2030.

teamLab Borderless is een wereld van kunstwerken zonder grenzen, een museum zonder plattegrond gecreëerd door teamLab. De kunstwerken verlaten de zalen, communiceren met andere werken, beïnvloeden elkaar en versmelten soms met elkaar zonder dat er grenzen zijn, waardoor ze één doorlopende, grenzenloze wereld vormen. Wanneer bezoekers hun lichaam in deze grenzenloze kunst onderdompelen, ‘dwalen, verkennen en ontdekken’ zij.

Het immense museum, dat haar deuren voor het eerst in 2018 in Tokio opende en een wereldrecord haalde als het meeste bezochte single-artist museum (*1), omvat meer dan 80 onafhankelijke kunstwerken die met elkaar en met de bezoekers complexe onderlinge relaties vormen, waarbij het scenario voortdurend verandert. teamLab Borderless Jeddah bestaat uit diverse, naadloos met elkaar verbonden zones: Borderless World, Light Sculpture, Athletics Forest, Future Park, Forest of Lamps, EN TEA HOUSE en Sketch Factory.

Toshiyuki Inoko, de oprichter van teamLab, licht toe: ”Jeddah is een van de toonaangevende wereldsteden in het Midden-Oosten met een lange geschiedenis en een rijke cultuur. We zijn bijzonder vereerd dat we teamLab Borderless in het historische Jeddah kunnen openen, een werelderfgoedsite van de UNESCO. Deze keer konden we teamLab Borderless op monumentale schaal lanceren, met werkelijk prachtige architectuur in deze wonderbaarlijke locatie.

teamLab Borderless is gebaseerd op het concept dat alles in een grenzenloze continuïteit bestaat. We willen het ‘mooie’ creëren waarin de verschillende kunstwerken met elkaar in relatie treden en grenzenloos continu zijn.

Onze kunstwerken zijn gebaseerd op de continuïteit van kennis doorheen de lange geschiedenis van de mensheid. Om die reden is het tekenend dat een grootschalig teamLab Borderless in het historische Jeddah tot stand kan worden gebracht. Via het historische Jeddah en teamLab Borderless willen we van deze locatie de meest verbazingwekkende plaats ter wereld maken, en een ervaring creëren waar mensen tussen het naadloos met elkaar verweven verleden en de toekomst pendelen, en een sterk gevoel van betekenis ervaren.”

Abdulrahman Almotawa, de officiële woordvoerder van het Saoedische Ministerie van Cultuur, verklaart: “We zijn geweldig trots dat het teamLab Borderless Museum haar deuren opent in het hart van de historische wijk van Jeddah. Deze unieke venture, tot stand gebracht in samenwerking met teamLab, maakt deel uit van een nieuw hoofdstuk voor het culturele landschap van Saoedi-Arabië. Het is een revolutionaire ruimte waar de grenzen tussen kunst, technologie en onze natuurlijke wereld samenkomen om een heuse, onderdompelende ervaring te bieden. We zijn teamlab dankbaar dat zij willen delen in de toewijding van het Ministerie van Cultuur om innovatieve uitdrukkingen van kunst te bevorderen die zowel lokaal als internationaal weerklank vinden.

We zien teamlab Borderless Jeddah als een dynamisch ontmoetingspunt, waar bezoekers onbekende terreinen van creativiteit kunnen verkennen en kunnen deelnemen aan een dialoog dat een brug slaat tussen het rijke erfgoed van het Koninkrijk en hedendaagse kunstzinnigheid. Omdat het Ministerie van Cultuur verder timmert aan de weg om de culturele doelstellingen van Saudi Vision 2030 te behalen, willen we dat het museum de positie verbetert van het Koninkrijk als middelpunt voor kunst en cultuur in de regio en in de wereld."

*1 “teamLab Borderless in Tokio haalt de Guinness World Record” blooloop. 22 juli 2021.

teamLab Borderless Jeddah

Cultuurplein, historische wijk van Jeddah, Saoedi-Arabië

Voor media

Perskit: https://bit.ly/borderless_jeddah

Overzichtsvideo: https://youtu.be/xpfYR-nLzR8

Officiële website: https://teamlab.art/e/jeddah/

Over teamLab

teamLab (f. 2001) is een internationaal kunstcollectief. Hun samenwerkingspraktijk beoogt om de samenvloeiing van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld te verkennen. Via kunst wil de interdisciplinaire groep specialisten de relatie tussen het zelf en de wereld aftasten, en nieuwe vormen van perceptie verkennen.

Over het Saoedische Ministerie van Cultuur

Saoedi-Arabië heeft een uitgebreide geschiedenis van kunst en cultuur. Het Ministerie van Cultuur ontwikkelt de culturele economie van Saoedi-Arabië en verrijkt het dagelijkse leven van burgers, inwoners en bezoekers. Als toezichthouder op 11 sectorspecifieke commissies werkt het Ministerie aan de ondersteuning en het behoud van een zinderende cultuur dat trouw is aan haar verleden maar ook naar de toekomst vooruitblikt door erfgoed te koesteren en nieuwe, inspirerende vormen van uitdrukking voor iedereen te ontketenen.

Over het Quality of Life-programma

Dit programma, gelanceerd in 2018 als onderdeel van Saudi Vision 2030, is bedoeld om de levenskwaliteit van mensen en gezinnen te verbeteren. Het programma richt zich op het creëren van een bevorderlijke omgeving die nieuwe mogelijkheden steunt en ontwikkelt, en deelname aan culturele, entertainment-, sport-, toeristische en andere activiteiten die bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit aanmoedigt. Het programma wil werkgelegenheid creëren, economische activiteiten diversifiëren en de status van Saoedische steden opkrikken in de wereldwijde classificatie van beste steden om te wonen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.