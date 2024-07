Thales und CEA kooperieren bei vertrauenswürdiger generativer KI für Verteidigung und Sicherheit

Alexandre Bounouh, Director of the CEA-List Institute, specialising in smart digital systems, and Bertrand Tavernier, CTO for Thales’s Secure Communications and Information Systems business, at the signing of the partnership agreement on 30 April 2024 in Palaiseau, France. (Photo: Thales)

MEUDON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Um vertrauenswürdige generative KI-Lösungen zu entwickeln, haben sich das cortAIx Lab von Thales, das leistungsstärkste integrierte Labor für kritische KI in Europa, und das CEA, eine der innovativsten Forschungsorganisationen der Welt, die neben Thales in den Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators gelistet ist,1 zusammengeschlossen, um sich auf eine Reihe von generativen KI-Anwendungsfällen zu konzentrieren, insbesondere für Nachrichtendienst- und Kommandoanwendungen.

Bertrand Tavernier, Chief Technical Officer für den Geschäftsbereich Secure Communications and Information Systems von Thales: „Diese Partnerschaft mit den KI-Teams des CEA wird die Kraft ihrer Forschung mit unserer Arbeit bei cortAIx, dem KI-Beschleuniger von Thales, kombinieren, der die technologische Expertise des Konzerns und sein tiefes Wissen über den Verteidigungs- und Sicherheitssektor zusammenführt. Unsere Kunden – Regierungen, Streitkräfte, Betreiber kritischer Infrastrukturen – brauchen vertrauenswürdige, souveräne generative KI-Lösungen für ihre kritischen Missionen.“

Alexandre Bounouh, Direktor des Instituts List des CEA, das auf intelligente digitale Systeme spezialisiert ist: „Diese Partnerschaft baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem CEA und Thales auf und erweitert sie auf das sensible Thema der generativen KI, indem sie die Expertise und Exzellenz der CEA-Forschungsteams im Bereich der KI-Sicherheit mit den Stärken von cortAIx im strategischen Bereich der Verteidigung und Sicherheit verbindet. Sie wird die Mission des CEA in der Sicherheit und künstlichen Intelligenz gemeinsam mit unseren Partnern und allen institutionellen und industriellen Akteuren in diesem Bereich unterstützen.“

Anwendungsfälle für die Streitkräfte

Generative KI kann entwickelt werden, um OODA-Befehlsschleifen (Beobachten, Orientieren, Entscheiden, Handeln) zu beschleunigen und in der gesamten kritischen Entscheidungskette eingesetzt werden: Erfassen und Sammeln von Daten, Datenübertragung und -speicherung, Datenverarbeitung und Entscheidungshilfe.

Generative KI wird den Nutzern als vertrauenswürdiger intelligenter Assistent dienen, der sie in die Lage versetzt, einfach und effizient mit komplexen Systemen zu kommunizieren, um die menschliche Entscheidungsfindung zu erleichtern und zu beschleunigen und das Arbeitstempo zu erhöhen. Bei der Informationsbeschaffung beispielsweise wird es die multimodale generative KI ermöglichen, verschiedene Arten von Informationen aus unterschiedlichen Quellen – wie dem Internet, sozialen Medien und Sensoren in einem Einsatzgebiet – gleichzeitig zu extrahieren, zu verarbeiten, zu korrelieren und zu interpretieren, um Zusammenfassungen zu erstellen und die Erstellung zuverlässiger Berichte zu beschleunigen.

Das cortAIx Lab von Thales und die CEA werden sich auch auf die Interoperabilität innerhalb von Koalitionen konzentrieren. Um die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen einer gemeinsamen Operation zu vereinfachen, wird eine vertrauenswürdige generative KI die Interaktion zwischen Betreibern und komplexen Systemen erleichtern, indem sie deren Absichten in eine Abfolge von Aktionen übersetzt und Fachbegriffe in die Sprachen der verschiedenen beteiligten Nationen überträgt.

Thales, ein führender Anbieter von vertrauenswürdiger KI für unternehmenskritische Systeme

Thales ist ein wichtiger Akteur in der vertrauenswürdigen, cybersicheren, transparenten, erklärbaren und ethischen KI für Streitkräfte, Flugzeughersteller und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Im Jahr 2023 war die Gruppe Europas führender Patentanmelder im Bereich der KI für unternehmenskritische Systeme. Sie verfügt über mehr als 600 KI-Experten und beherbergt jedes Jahr etwa 100 Doktoranden im Bereich KI bei cortAIx, dem KI-Beschleuniger von Thales in den Bereichen Forschung (cortAIx Lab), Systeme (cortAIx Factory für Entscheidungsunterstützungssysteme) und Sensoren (cortAIx Sensors für Sonar, Radar, Funk und Optronik). Dank cortAIx und seinem Netzwerk aus erstklassigen Partnern aus der Industrie, Start-ups und Hochschulen baut Thales KI in mehr als 100 seiner Produkte und Dienstleistungen ein. Dank der fortschrittlichsten Sensor- und Systemtechnologien decken diese KI-Fähigkeiten das gesamte Spektrum der Anforderungen in der Verteidigung, Luftfahrt, Raumfahrt, Cybersicherheit und der digitalen Identität ab. Trusted AI wurde entwickelt, um die spezifischen Sicherheits- und Souveränitätsanforderungen der Kunden von Thales zu erfüllen. Es sorgt für mehr Effizienz bei der Datenanalyse und Entscheidungsunterstützung und beschleunigt die Erkennung, Identifizierung und Klassifizierung von Objekten von Interesse und Zielszenen, während es gleichzeitig spezifische Einschränkungen wie Cybersicherheit, Einbettbarkeit und Genügsamkeit in kritischen Umgebungen berücksichtigt.

CEA, ein wichtiger Akteur in der vertrauenswürdigen KI für unternehmenskritische Systeme

In der künstlichen Intelligenz ist das CEA in der gesamten KI-Wertschöpfungskette einzigartig positioniert und verfügt über Kompetenzen, die von Algorithmen und Softwareentwicklungstools bis hin zu Computerarchitekturen und Mikroelektronik reichen. Die Hardware- und Softwarelösungen, die das CEA zusammen mit seinen akademischen und industriellen Partnern entwickelt hat, zielen auf Anwendungen ab, bei denen Qualität und Leistung der KI entscheidend sind. Dazu gehören hoheitliche Anwendungen, für die das CEA sein eigener Kunde ist (Cybersicherheit, Verteidigung, Energie), und industrielle Anwendungen, zu denen das CEA seine Expertise beisteuert.

Das CEA hat ein hohes Maß an Fachwissen in der KI-Technologien entwickelt, das es der Agentur ermöglicht, ihre Industriepartner bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen. In seinem CEA-List Institut, das auf intelligente digitale Systeme spezialisiert ist, konzentriert das CEA seine Forschung auf die Entwicklung von leistungsstarken, vertrauenswürdigen und souveränen Modellen.

In Zusammenarbeit mit Thales werden die CEA-Teams ihr Fachwissen gezielt einsetzen, um LLMs (Large Language Models) und VLMs (Vision Language Models) für die von Thales anvisierten Sektoren und Anwendungsfälle zu entwickeln.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien, der sich auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert hat: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Cybersicherheit und digitale Identität. Es entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, grüner und integrativer zu machen. Der Konzern investiert jährlich fast 4 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in wichtige Innovationsbereiche wie KI, Cybersicherheit, Quantentechnologien, Cloud-Technologien und 6G. Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro.

Über CEA

Das CEA ist eine große Forschungseinrichtung, die im besten Interesse des französischen Staates, seiner Wirtschaft und seiner Bürger arbeitet. Dank seiner starken Verwurzelung in der Grundlagenforschung ist es in der Lage, greifbare Lösungen für ihre Bedürfnisse in vier Schlüsselbereichen zu liefern: kohlenstoffarme Energie, digitale Technologien, Technologien für die Medizin der Zukunft, Verteidigung und nationale Sicherheit. Als weltweit führender Innovator unter den öffentlichen Forschungseinrichtungen (Clarivate 2024) fungiert das CEA als Katalysator und Beschleuniger von Innovationen für die französische Industrie. Es hilft Unternehmen in allen Sektoren, wettbewerbsfähiger zu werden, indem es leistungsstarke Produkte herstellt, die sich von der Masse abheben, und bahnbrechende Lösungen entwickelt, die zu Veränderungen in der Gesellschaft führen. Das CEA setzt diese Dynamik in allen Regionen Frankreichs ein und unterstützt die lokalen Partner dabei, selbst innovativ zu werden und so landesweit nachhaltige Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu schaffen, die auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Gleichzeitig unterstützt es die Entwicklung seiner 250 Start-ups, die die in den CEA-Laboratorien entwickelten bahnbrechenden Technologien und Kenntnisse an die Industrie weitergeben.

Erfahren Sie mehr unter: www.cea.fr

