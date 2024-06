Empire State Building Debuts 270-Foot Vhagar the Dragon Coiled Around the Building’s Mast, in Partnership with Max (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Er is een 270-feet grote draak geland in het centrum van New York City, bovenop de iconische Empire State Building (ESB). In samenwerking met Max heeft de ESB toegestaan dat de draak Vhagar zich rond de mast heeft gewikkeld, ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting van de zeven dagen lange overname van het observatiedek door ‘House of the Dragon’.

Het beste uitzicht op Vhagar hebt u in Manhattan, ten zuiden van de ESB. En vanaf de ESB zelf is er een unieke gelegenheid om selfies te maken met de draak, speurend naar prooi met haar enorme kop uitgestoken aan de zuidkant van het observatiedek op de 86e verdieping van de ESB.

