Ein Spektakel in NYC: Das Empire State Building präsentiert in Zusammenarbeit mit Max den 270 Fuß langen Drachen Vhagar, der sich um den Mast des Gebäudes windet

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ein 270 Fuß langer Drache ist im Zentrum von New York City gelandet - auf dem ikonischen Empire State Building (ESB). In Zusammenarbeit mit Max hat das ESB bestätigt, dass sich der Drache Vhagar um seinen Mast gewickelt hat, gerade als ESB und Max ihre einwöchige Übernahme des „House of the Dragon“ abschließen.

Die beste Aussicht auf Vhagar hat man in Manhattan vom Süden des ESB aus. Einzigartige Selfie-Momente gibt es vom ESB selbst, wo sie mit ihrem riesigen Kopf über dem Süddeck des Observatoriums im 86. Stockwerk des ESB nach Beute Ausschau hält. Die Lichter des ESB wurden so eingestellt, dass die Fans eine Reihe dynamischer Lichtshows erleben können, bei denen der Drache in Gold-, Grün- und Rottönen erstrahlt.

„ Kurz nachdem das Empire State Building dem König die Treue geschworen hat, ist Vhagar auf das Herz von New York City herabgestiegen und hat den Mast des ‚berühmtesten Gebäudes der Welt‘ als Sitz für sich beansprucht“, so Tony Malkin, Vorsitzender und CEO der ESRT. „ Die Bürger von Westeros können nun auf dem Eisernen Thron an der großen Treppe des Observatoriums Platz nehmen und dann in den 86. Stock aufsteigen, um das kolossale Biest aus nächster Nähe zu betrachten, während sie die unvergleichliche 360-Grad-Aussicht von unserem weltberühmten Observatorium genießen - die Nummer 1 bei Tripadvisor in den Vereinigten Staaten.“

Vhagar ist an mehr als 153 Takelpunkten befestigt und besteht aus insgesamt 1.700 Mustern und 600.000 Zentimetern Nähten. Der riesige Drache wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Giant Spoon entworfen und von Bigger Than Life Advertising Inc. hergestellt. Der Präsident des Unternehmens, Mark Bachman, war 1983 als Manager an der King-Kong-Installation auf dem Empire State Building beteiligt.

Die Übernahme des “House of the Dragon” beinhaltete einen Fototermin mit dem legendären Eisernen Thron, einen Besuch der „House of the Dragon“-Darsteller und einen interaktiven Fotoautomaten im 80. Stock. Diese Partnerschaft mit Max ist nur eine von mehreren Veranstaltungen, die in letzter Zeit im Empire State Building stattfanden und weltweite Aufmerksamkeit erregt haben, darunter Partnerschaften mit Mercedes-AMG Petronas F1 x WhatsApp, Outward Bound und “Star Wars.”

Das Empire State Building Observatory wurde vor kurzem für 165 Millionen Dollar umgestaltet und erhielt einen eigenen Besuchereingang, ein Museum mit neun Galerien, brandneue, maßgeschneiderte Uniformen für die Observatoriumsmitarbeiter und ein neues Observatorium im 102. Stock mit unvergleichlicher Aussicht. Das neu gestaltete Observatory Experience wurde bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA gewählt: "Best of the Best“ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewählt.

Tickets für den Drachen im Empire State Building Observatory können Sie hier kaufen. Senden Sie eine SMS mit CONNECT an 274-16 um Echtzeit-Informationen über die Turmlichter des Empire State Buildings zu erhalten.

Hochauflösendes Bild- und Videomaterial zu allen Elementen der Übernahme des House of the Dragon finden Sie hier .

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt“, das dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), gehört, erhebt sich vom Sockel bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan. Das 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Das Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zum „America's Favorite Building“, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Attraktion Nummer 1 in den USA erklärt: "Best of the Best“ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und die Nummer 1 unter den New Yorker Sehenswürdigkeiten in Lonely Planets Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Über das House of the Dragon

Basierend auf George R.R. Martins „Feuer und Blut“ erzählt die Serie, die 200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielt, die Geschichte des Hauses Targaryen. Co-Schöpfer/Executive Producer George R.R. Martin; Co-Schöpfer/Showrunner/Executive Producer, Ryan Condal; Executive Producers Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Zur Besetzung der zweiten Staffel gehören Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans. Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. Neu in der zweiten Staffel sind Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale als Ser Simon Strong, Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome, Kieran Bew als Hugh, Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark und Vincent Regan als Ser Rickard Thorne.

