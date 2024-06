AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a General de Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a” (Excelente) a General de Seguros, S.A. (GS) (Panamá). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de GS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

GS es la subsidiria de seguros de Banco General (BG), uno de los bancos más grandes de Panamá. La compañía se encuentra en el sexto lugar en términos de primas en el mercado de Panamá, derivado únicamente de su negocio con clientes de BG. GS y BG son propiedad de Grupo Financiero BG, S.A. (Panamá), una compañía pública con un capital de USD 3.4 billones a diciembre de 2023 y con una capitalización de mercado de USD7.2 billones.

El perfil de negocio de GS es considerado neutral para las calificaciones debido a su acceso a una amplia base de clientes proporcionada por BG, contando aun con bastante potencial de crecimiento en términos de penetración de clientes y venta cruzada. Preocupaciones referentes a la concentración de canales de distribución se consideran parcialmente mitigadas debido a la propiedad e importancia sistemática de BG dentro del sistema financiero de Panamá.

La fortaleza de balance de la compañía está evaluada como la más fuerte debido a su amplia base de capital con un apetito al riesgo bien definido. Limitando parcialmente esta evaluación se encuentran la calidad de capital concentrado como utilidades retenidas, en vez de capital pagado; sin embargo, la distribución de dividendos ha sido prudente históricamente.

A diciembre de 2023, GS era la compañía más rentable en resultados técnicos en el segmento de seguros de Panamá, contribuyendo el 39% del total del mercado. La compañía ha reportado buenos índices operativos, debido a esfuerzos de suscripción bilaterales (por parte de BG y GS) y a eficiencias operativas debido a procesos similares con BG. La compañía ha logrado mantener su rentabilidad y su calidad de suscripción durante los últimos años, situando su desempeño operativo como fuerte.

El ERM de GS es considerado adecuado, debido a que la compañía cuenta con una estructura clara de administración de riesgos, respaldada por la experiencia del grupo, y busca cumplir con su apetito al riesgo de acuerdo a su tolerancia.

Las perpectivas estables de calificación reflejan la espectativa por parte de AM Best de que GS continuará desarrollando su estrategia de manera rentable, mientras mantiene su capitalización ajustada por riesgos en los niveles actuales, medida por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

No se esperan acciones positivas de calificación, pero podrían ocurrir si el desempeño operativo de GS continúa fortalenciéndose en el mediano plazo.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si existe una interrupción significativa en su generación de negocio ligada a la compañía matriz de GS, impactando a sus ingresos o rentabilidad.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.