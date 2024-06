AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” (Buena) de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (AVLA) (Chile). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de AVLA reflejan la fortaleza de su balance la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos apropiada.

AVLA inicia operaciones en Chile en 2013 como AVALCHILE, antes de cambiar su nombre a AVLA en 2016. La compañía es propiedad de AVLA Bermuda Holding Corp Ltd., domiciliada en Bermuda. AVLA se especializa en garantías financieras, seguros de crédito y fianzas, ocupando el primer lugar en fianzas y garantías financieras y encontrándose dentro del top tres en seguros de crédito en Chile.

AM Best considera el perfil de negocios de AVLA como neutral. La compañía ha sido capaz de redefinir exitosamente su apetito de riesgo en condiciones de mercado adversas. En opinión de AM Best, las aptitudes del equipo administrativo continuarán siendo clave para ajustar la oferta de productos dentro de las condiciones cambiantes del mercado.

AM Best considera adecuado el desempeño operativo de la compañía; los resultados han sido favorables durante los últimos tres años. Los resultados netos positivos a diciembre de 2023 se sustentaron en los ingresos por estudios de crédito, vinculados a pólizas de seguro de crédito. AM Best continuará monitoreando los resultados y la calidad de suscripción de AVLA a medida que evoluciona la economía de Chile.

La evaluación del balance de AVLA es fuerte dada su sólida base de capital para los riesgos que asume, como se refleja en su capitalización ajustada por riesgos evaluada como la más fuerte, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR por sus siglas en inglés). Sin embargo, el apalancamiento financiero a nivel de su compañía matriz limita la visión de AM Best sobre la fortaleza del balance general de AVLA, dada su relevancia para la compañía matriz en términos de ingresos y ganancias. La evaluación de fuerte también reconoce la disposición y el historial comprobado de las contribuciones de capital hechas por sus accionistas para apoyar el crecimiento de AVLA. La última aportación tuvo lugar en 2023 y fue equivalente a 1.9 millones de dólares.

Se podrían llevar a cabo acciones negativas de calificación si el ambiente de mercado afecta el desempeño operativo de AVLA o provoca una volatilidad significativa en sus métricas de suscripción, especialmente si se afecta la posición de capital de la compañía como reflejo de resultados netos negativos continuos. Se podrían llevar a cabo acciones positivas de calificación si AVLA es capaz de mostrar una tendencia estable y al alza en la capitalización ajustada por riesgos, respaldada por resultados netos consistentemente positivos. También podrían darse acciones positivas de calificación si el apalancamiento financiero a nivel de la compañía matriz muestra una mejora continua, liberando la presión sobre la influencia de la compañía tenedora.

