Brightcove optimise FrightPix, la nouvelle destination streaming pour tous les passionnés d'horreur, de thriller et d'histoire criminelle

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus reconnue au monde, annonce aujourd'hui l'arrivée parmi sa clientèle de FrightPix, le nouveau service gratuit de VOD à financement publicitaire spécialisé dans l'horreur, les thrillers et les histoires criminelles. Lancé le 15 juin 2024, FrightPix s’appuiera sur la plateforme primée de Brightcove pour distribuer son contenu à travers les États-Unis, offrant une expérience inégalée grâce à sa technologie de streaming avancée.

FrightPix alliera des classiques de l'épouvante, des thrillers modernes, de vraies histoires criminelles et des productions originales FrightPix dans un service simple et gratuit pour les fans. En tirant parti de la technologie vidéo éprouvée et évolutive de Brightcove, FrightPix offrira une expérience optimale, sur mesure et de haute qualité sur n’importe quel appareil.

« Au fur et à mesure que le marché du streaming évolue, les téléspectateurs manifestent un désir évident pour des expériences plus personnalisées. Chez Brightcove, nous croyons fermement que les services de streaming régionaux, ciblés et spécialisés ont d’énormes chances de succès en offrant des expériences uniques répondant aux attentes spécifiques de leur public », déclare Marc DeBevoise, CEO, Brightcove. « Nous nous engageons à transformer la façon dont les utilisateurs gèrent le contenu et, en tant que technologie fondamentale de FrightPix, nous les aidons à fournir aux fans d’horreur une expérience et une destination de divertissement incontournable. »

Alors que la demande de plateformes de contenu spécialisées explose, les entreprises de médias indépendantes ont besoin de partenaires expérimentés capables d’exploiter leurs piles technologiques de manière rentable sans avoir d’impact sur l’expérience utilisateur. En évaluant la fiabilité et l’innovation, FrightPix a choisi la plateforme de streaming vidéo-cloud de Brightcove pour ses avantages exclusifs, notamment une qualité vidéo inégalée, une évolutivité mondiale, un support client sans pareil et des analyses éprouvées conçues pour comprendre les préférences et le comportement des utilisateurs et créer des informations exploitables afin d'optimiser le contenu et les stratégies publicitaires en vue d'une monétisation maximale.

« Alors que nous lançons notre plateforme ce mois-ci, ce partenariat avec Brightcove permettra à FrightPix de devenir la première destination de streaming pour les amateurs d’horreur, de thrillers et de crimes », déclare Eric Tomosunas, CEO, FrightPix. « Grâce à la technologie de streaming leader du secteur de Brightcove, nos FrightFans profiteront des meilleurs films et séries du genre avec une fiabilité et une qualité exceptionnelles. Cette collaboration est une étape cruciale dans la capacité de notre plateforme à offrir gratuitement des divertissements spécialisés de premier plan, et nous sommes reconnaissants de faire partie de la famille Brightcove. »

FrightPix rejoint la communauté d’entreprises de médias qui font confiance à Brightcove pour optimiser leurs capacités de streaming, notamment The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Acun Medya, AMC Networks, BBC Studios, Canela Media, J.COM, MotoAmerica, REELZ, SBT TV et SKY Mexico.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de FrightPix

FrightPix, lancé le 15 juin 2024, est la destination de streaming consacrée exclusivement et gratuitement à la catégorie horreur, thriller et histoire criminelle. Nos FrightFans adorent se faire peur avec les films et séries les plus effrayants regroupés sur une seule et même plateforme de streaming. FrightPix est téléchargeable sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ainsi que sur les appareils iOS et Android. Vous pouvez également streamer et trouver plus d’informations sur www.frightpix.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l’innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.