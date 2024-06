SLB e Aker Carbon Capture confirmam joint venture de captura de carbono

HOUSTON, EUA e OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Notícias regulamentares:

A SLB (NYSE: SLB) e a Aker Carbon Capture (ACC) anunciaram hoje a confirmação de sua joint venture anunciada anteriormente. A nova empresa combina portfólios de tecnologia, experiência e plataformas de operações para apoiar a adoção acelerada da captura de carbono para a descarbonização industrial em escala.

“ Não existe um caminho credível para a emissão zero sem a implementação da captura e sequestro de carbono (CCS) em escala”, disse Gavin Rennick, presidente do negócio de Novas Energias da SLB. “ Nas próximas décadas, muitas indústrias que são cruciais para o nosso mundo moderno deverão adotar rapidamente a CCS na hora de descarbonizar. Com a joint venture, estamos entusiasmados em acelerar as tecnologias disruptivas de captura de carbono a nível mundial.”

O novo empreendimento combinará as tecnologias Advanced Carbon Capture™ baseadas em aminas da ACC, incluindo as tecnologias de planta modular Just Catch™ e Big Catch™ para instalações de médio e grande porte, e Just Catch Offshore™ para turbinas a gás offshore, com o portfólio de soluções tecnológicas da SLB, incluindo solventes não aquosos e ofertas emergentes à base de adsorventes. Atualmente, a empresa possui sete instalações tecnológicas em andamento com capacidade de capturar até 1 milhão de toneladas de emissões de CO 2 por ano.

“ Não há nenhum negócio assim no impulso em direção à emissão zero: vamos acelerar a descarbonização hoje e comercializar tecnologias inovadoras no futuro”, afirmou Egil Fagerland, recém-nomeado CEO da joint venture SLB-Aker Carbon Capture. “ Temos orgulho das plantas de captura de carbono que entregamos em vários setores, sendo cada cliente um importante líder em seu segmento. As entregas dos projetos estão abrindo caminho para que outros emissores sigam o exemplo”, continuou Fagerland.

A nova empresa terá sede em Oslo (Noruega). A SLB detém 80% da nova empresa, enquanto a ACC ASA detém os restantes 20% da participação.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Aker Carbon Capture

A Aker Carbon Capture é uma empresa exclusiva de captura de carbono com soluções, serviços e tecnologias que atendem uma variedade de indústrias com emissões de carbono, incluindo os segmentos de cimento, bio e transformação de resíduos em energia, gás para energia e hidrogênio azul. A tecnologia própria de captura de carbono da Aker Carbon Capture oferece uma solução única e ecologicamente correta para a remoção de emissões de CO2. Saiba mais em akercarboncapture.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA – ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Essas declarações geralmente contêm palavras como “esperar”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções em matéria de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar os objetivos de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios previstos de estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o momento ou recebimento de aprovações e permissões regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos registros públicos das empresas, incluindo os mais recentes Formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

