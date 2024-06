La population canadienne peut prendre part à la lutte contre l’insécurité alimentaire chez les enfants en achetant un biscuit Subwayᴹᴰ dans le cadre du programme Chacun son lunchMC

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subwayᴹᴰ Canada annonce fièrement le retour du programme Chacun son lunchMC qui, pour une sixième année consécutive, contribuera à la lutte contre l’insécurité alimentaire chez les enfants à l’échelle nationale. Le 20 juin, chaque personne qui achète un biscuit dans un restaurant Subway au Canada aidera à nourrir les enfants des collectivités de tout le pays. L’initiative vient réitérer l’engagement de Subway à soutenir Banques alimentaires Canada et à veiller à ce que les enfants de partout au pays aient accès à des aliments nutritifs.

Cette année, il est plus important que jamais de soutenir les jeunes du Canada. En effet, selon les dernières données de l’Enquête canadienne sur le revenu de Statistique Canada, un enfant sur quatre au pays fait partie d’un ménage qui vit en insécurité alimentaire en raison de difficultés financières. Cela signifie que l’insécurité alimentaire touche 1,8 million d’enfants de moins de 18 ans au Canada. Sachant que ce chiffre s’élevait à 1,4 million en 2021, il s’agit d’une hausse alarmante.

Ce n’est un secret pour personne : au Canada, on raffole des biscuits Subway! Rien qu’en 2023, pas moins de 77 millions de biscuits ont été achetés au pays. Et maintenant, on aura une excellente raison de s’en mettre un sous la dent! Cette année, les gourmands seront particulièrement ravis de participer à l’initiative Chacun son lunchMC de Subwayᴹᴰ Canada, car un biscuit en édition limitée sera lancé pour l’occasion. Subwayᴹᴰ Canada a ajouté une touche colorée à son populaire biscuit moelleux et onctueux en le rehaussant de vermicelles jaunes et vertes. Chaque biscuit acheté le 20 juin aidera Banques alimentaires Canada à atteindre son objectif de distribuer 200 000 sacs d’aliments aux enfants de 215 collectivités au pays.

« L’an dernier, le nombre de visites aux banques alimentaires a atteint un niveau sans précédent, dépassant de loin le nombre record de mars 2023, souligne Kristin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. L’initiative Chacun son lunchMC de Subwayᴹᴰ Canada joue un rôle déterminant dans la lutte contre l’insécurité alimentaire chez les enfants de tout le pays. Nous sommes profondément reconnaissants de cet appui à notre vision d’un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Les enfants devraient avoir des problèmes d’enfants et non des problèmes d’insécurité alimentaire. Le programme Chacun son lunchMC aide à leur donner accès aux aliments nécessaires pour leur permettre de s’épanouir, d’apprendre, de se développer et de savourer les joies de l’enfance.

« C’est un grand plaisir pour nous de faire en sorte qu’il soit plus facile que jamais pour les gens d’un bout à l’autre du Canada de participer à la lutte contre l’insécurité alimentaire chez les enfants, et cela n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos franchisés envers le programme Chacun son lunchMC au sein de nos collectivités, se réjouit Courtney Hindorff, directeur général de Subway Canada. Au fil des ans, Subwayᴹᴰ a fièrement contribué à changer les choses dans plus de 200 collectivités du Canada en rendant possible la distribution de 740 000 sacs d’aliments frais à des jeunes en ayant besoin. »

Pour en savoir plus sur le programme Chacun son lunchMC et les collectivités qui en bénéficient, visitez le site https://www.subway.com/fr-ca/aboutus/nevermisslunch.

Joignez-vous à la communauté en ligne de Subwayᴹᴰ Canada à www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez-nous sur @SubwayCanada avec les mots-clics #ChacunSonLunch et #NeverMissLunch.

* Montant minimum de 750 000 $ CA garanti en dons pour 2024.

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ

En tant que l’une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau de milliers de propriétaires de petites entreprises et d’entrepreneurs dévoués) qui s’engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2024.

À propos de Chacun son lunch

Le programme Chacun son lunchᴹᴰ est l’engagement de Subwayᴹᴰ Canada envers les enfants de communautés comme la vôtre. En partenariat avec le programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, l’initiative vise à offrir des aliments nutritifs à des enfants dans le besoin au cours des mois d’été, alors que de nombreux programmes alimentaires communautaires font relâche. À titre de commanditaire exclusif des aliments frais, Subway Canada fournit des fruits et des légumes frais pour les sacs d’aliments offerts, afin de s’assurer qu’ils sont équilibrés et nutritifs. Depuis maintenant six ans, Subwayᴹᴰ Canada collabore avec Banques alimentaires Canada; jusqu’à maintenant, 555 000 sacs d’aliments ont été distribués dans plus de 200 communautés partout au pays.

À propos de Banques alimentaires Canada

Chef de file de la lutte contre la faim au pays, Banques alimentaires Canada travaille sans relâche à la promotion de mesures concrètes qui visent à contrer l’insécurité alimentaire. Avec près de 2 millions de visites par mois en moyenne dans les banques alimentaires, leur mission est claire : soulager la faim aujourd'hui et empêcher qu'elle ne s'installe demain. Collaborant avec près de 5 100 banques alimentaires et organismes communautaires d’un océan à l’autre, Banques alimentaires Canada fait la promotion de leur travail crucial, investit dans la recherche et s’emploie à faire du Canada un pays où personne ne souffre de la faim. Consultez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.