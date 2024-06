Euroopa uue taastava põllumajanduse koostöö abil väheneb põllumajandustootjate süsinikuheide

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--ADM (NYSE: ADM) ja Bayer teatasid täna oma koostöö pikendamisest, mille eesmärgiks on koos põllumajandustootjatega võtta Euroopas üha ulatuslikumalt kasutusele taastava põllumajanduse praktikaid.

Eelmisel aastal käivitasid ettevõtted tasuvusuuringu hindamaks taastava põllumajanduse praktikate mõju süsinikuemissioonide piiramisel, bioloogilise mitmekesise suurendamisel ja pinnase seisukorra parandamisel. Koostöös Poola rapsikasvajatega enam kui 9000 hektarilisel pindalal hinnati farmipõhiselt üksikasjalikult riske, mis olid seotud süsinikuheitmete vähendamise potentsiaaliga, luues samal ajal põllumajandustootja põhiseid tegevuskavasid taastavale põllumajandusele üleminemiseks. Esialgne hinnang näitas, et süsinikuemissioonid neilt hektaritelt, kus kasutati vähemalt ühte taastava põllumajanduse praktikat, olid tavapäraste farmide samasugustest näitajatest 15% madalamad. Analüüsi kohaselt võivad taastava põllumajanduse praktikaid laialt kasutavate põllumajandustootjate puhul väheneda heitmed kuni 40%.

Koostöö järgmise etapi osana laieneb programm ka teistele kultuuridele, nagu mais, nisu ja order, ning seda üle kogu Ida-Euroopa. Põllumajandustootjatele osutatakse rahalist ja tehnilist tuge sobivate taastava põllumajanduse praktikate kasutuselevõtmisel, mis keskendub järgnevale:

Minimaalne maaharimine

Pinnakattekultuurid

Koos kasvatavad kultuurid

Toitainete haldamine

Orgaanilise aine / sõnniku kasutamine

Põllukultuuride rotatsioon

ADM hüvitab osalevatele põllumajandustootjatele iga kvalifitseeruva hektari eest, mida on mõõdetud ja kinnitatud Bayeri digivõimekusega koostöös Trinity Agtechi platvormiga Sandy. Platvorm Sandy on teadusel põhinev tunnustatud lahendus, mis vastab turu kõrgeimatele standarditele ja mis sisaldab lihtsalt kasutatavat tööriista taimekasvajatele.

Lisaks rahalisele toetusele juhendavad osalevaid põllumajandustootjaid oma eriala professionaalid. Selline toetus algab programmi toimumiskoha igale piirkonnale spetsiifiliste probleemide sügavast agronoomilisest arusaamisest, millele järgnevad konkreetsete põllumajandusettevõtete lokaalsed hindamised, mille käigus külastavad agronoomid põlde ja koos põllumajandustootjatega koostavad eraldi iga põllumajandusettevõtte jaoks kohandatud arenguplaani. Põllumajandustootjatel on võimalik külastuste ja teiste põlduritega ühisõpete käigus jagada üksteisega oma kogemusi ja arutada erinevaid tehnikaid.

2023. aasta tasuvusprogramm oli suuremamahulise jõupingutuse kujundamisel väga oluline. Taimekasvatajate ärakuulamine oli kohaliku piirkonna kõigi asjaolude arvesse võtmisel väga tähtis. Kasvuhoonegaasi emissiooni arvutuste jaoks põhiandmete kogumine ja süsiniku sekvesteerimise mõõtmisega pinnaseanalüüs võimaldas kasvatajatel, ADM-il ja Bayeril saada väärtuslikke teadmisi olemasolevate keskkonnamõjude ja võimalike emissioonide vähendamise võimaluste kohta programmi laienemisel.

„Oleme praktiseerinud taastavat põllumajandust 15 aastat. Parendame asju pidevalt. Testisime esmalt väiksemal piirkonnal ja tulemustele tuginedes otsustasime rakendada seda suuremal alal. Tänu neile tegevustele on meie süsinikujalajälg väiksem,” selgitas Lääne-Pomorze põllumajandusettevõtja Karol Pietnoczka.

„Kasutame oma farmis taastava põllumajanduse praktikaid, kuna see on meile kasulik. Kogu farmi hõlmava edu jaoks peavad need olema aga muude põllumajandustegevustega hästi tasakaalus,“ sõnas Warmia-Masuuria põllumajandustootja Piotr Hulanicki.

ADM-i Climate Smart Agriculture Originationi direktor Candy Siekmann sõnas, „Meie juhtroll jätkusuutlikkuse ja dekarboniseerimise vallas põhineb taastaval põllumajandusel ning Poolas taastava põllumajanduse programmi käivitamine on põnev järgmine etapp meie jõupingutustes. Meie enda läbiviidud uuring näitab, et suur enamus kliente usaldaksid ja ostaksid tõenäolisemalt jaemüüjatelt ja kaubamärkidelt, kes kasutavad taastava põllumajanduse praktikaid, ning üheskoos suurepäraste partneritega, nagu Bayer, aitame me põllumajandustootjaid, kellele on kogu meie tegevus suunatud, vastata sellele nõudlusele. Soovime koostöös Bayeriga edendada majanduslikult atraktiivset mudelit, kus põllumehed ja ettevõtted saavad ühiselt luua väiksema süsinikujalajäljega vastupidavama ja kestlikuma tarneahela.”

Lionnel Alexandre, Bayeri EMEA süsinikuvaldkonna juht, sõnas, „Euroopas koos ADM-iga taastava põllumajanduse projekti arendamine tähendab meile väga palju, kuna näitab tugeva ja pühendunud väärtusahela, kus kõik osalised töötavad ühise eesmärgi nimel, loomise olulisust. Bayeri lahendus ühendab digitaalse, moodsa teaduse ja agronoomia võimekuse, kasutades selleks eksperte ja partnereid kõikjalt Euroopast. See annab meie klientide, kuhu kuulub ka ADM, käsutusse parimad vahendid ja võimalused, et toetada taastavale põllumajandusele keskenduvaid kvaliteetseid projekte.“

ADM-i tutvustus

ADM vabastab elu kvaliteedi rikastamiseks looduse väe. Meie ettevõte on põllumajanduse ülemaailmse tarneahela haldaja ja töötleja, kes pakub kohalike vajaduste ülemaailmse võimekusega ühendamise kaudu toiduturvalisust. Oleme kvaliteetne inim- ja loomatoidupakkuja, esindades valdkonna ühte suurimat loodusel põhinevat koostisainete ja lahenduste portfelle. Oleme teerajaja tervise- ja heaoluvaldkonnas, pakkudes oma ala juhtivaid tooteid tarbijatele, kes otsivad uusi võimalusi tervislikuma elu elamiseks. Oleme kaasaegne innovaator, kes juhatab teed uue tarbija ja tööstuslahenduste tulevikku. Oleme kestlikkuse liider, tegutsedes kogu tarneahela ulatuses ja aidates dekarboniseerida erinevaid tööstusvaldkondi. Üle terve maailma puutuvad meie uuendused ja oskusteave kokku kriitiliste vajadustega, tõstes samas elu kvaliteeti ja toetades planeedi seisundit. Vaadake täiendavalt aadressilt www.adm.com.

Bayeri tutvustus

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille tuumkompetentsideks on bioteaduse tervishoiu ja toitumise valdkonnad. Meie missioonist „Tervis kõigile, nälg mitte kellelegi“ lähtuvalt on ettevõtte tooted ja teenused loodud aitama inimesi ja planeeti, toetades jõupingutusi, mida kasvava ja vananeva ülemaailmse elanikkonnaga seotud suurte väljakutsete lahendamine nõuab. Bayer on seadnud endale ülesandeks olla kestliku arengu vedaja ja avaldada oma äridega positiivset mõju. Samal ajal tahab kontsern suurendada oma käibevõimet ning luua väärtust läbi innovatsiooni ja kasvu. 2023. majandusaastal töötas kontsernis ligikaudu 100 000 inimest ja kogukäive oli 47,6 miljardit eurot. Teadus- ja arendustegevusega seotud kulud olid erisündmusi arvestamata 5,8 miljardit eurot. Lisateabe saamiseks külastage aadressi www.bayer.com.

ADM ja taastav põllumajandus

ADM-i määratluse kohaselt on taastav põllumajandus tulemusel põhinev põllumajandusmudel, mis kaitseb ja parandab pinnase tervist, bioloogilist mitmekesisust, kliimat ja veevarusid, toetades samal ajal põllumajandusäri arengut. ADM-i ülemaailmsed taastava põllumajanduse programmid sisaldavad põllumajandustootjate otsest rahalist toetamist, osalemise lihtsustamiseks lihtsaid protsesse ja kaasaegseid tehnoloogiaid ning põhjalikku tuge ja juhendamist nii meie enda kui kolmandate poolte ekspertidelt. ADM-i lähenemise oluliseks elemendiks on arusaam, et maailma erinevad osad seisavad vastamisi erinevate keskkonnaprobleemidega, mistõttu on konkreetsed programmi kvalifikatsioonid ja praktikad kohandatud vastavalt maailma erinevate piirkondade konkreetsetele keskkonnaprobleemidele.

ADM teatas hiljuti, et ettevõtte ülemaailmsed taastava põllumajanduse jõupingutused hõlmasid 2023. aastal enam kui 2,8 miljonit aakrit põllupinda ja 2025. aastaks on eesmärgiks seatud 5 miljoni aakrini jõudmine.

Allikas: ettevõtte pressiteade

Allikas: ADM

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.