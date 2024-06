H2SITE bouwt de meest efficiënte ammoniakkraker om waterstof van brandstofcelzuiverheid te produceren voor het Ammogen-project in het VK

H2SITE Builds the most efficient Ammonia Cracker to Produce Fuel-Cell Purity Hydrogen for the Ammogen Project in the UK

BIRMINGHAM, Verenigd Koninkrijk--(BUSINESS WIRE)--H2SITE heeft de meest efficiënte ammoniakkraker ontworpen en gebouwd met behulp van membraanreactortechnologie om waterstof van brandstofcelzuiverheid te produceren voor het Ammogen-project in Tyseley Energy Park (TEP). Dit innovatieve project gaat ammoniak gebruiken om waterstof op te slaan en in één stap om te zetten in waterstof. Ammoniak is wereldwijd de drager bij uitstek aan het worden om waterstof te transporteren.

Het systeem dat is ontworpen en geassembleerd door H2SITE zal 200 kg groene waterstof per dag produceren. De geproduceerde waterstof zal klaar zijn voor mobiliteitstoepassingen in de omgeving van Birmingham.

De technologie van H2SITE voor het kraken en scheiden van ammoniak bestaat uit de integratie van H2-selectieve membranen ondergedompeld in een katalytisch bed waar ammoniak wordt gekraakt tot zijn producten. Terwijl de reactie waterstof produceert, scheidt de technologie de waterstof in-situ via deze membranen, waardoor de noodzaak voor downstream-scheidingseenheden wordt geëlimineerd. De selectieve scheiding van waterstof in de membraanreactoren van H2SITE resulteert in vrijwel volledige ammoniakconversies bij milde temperaturen, met meer dan 98% waterstofherstel, waarbij altijd wordt voldaan aan de normen voor brandstofcelkwaliteit.

"Dit project is een springplank voor ons, omdat het de technologie van de membraanreactor voor ammoniakkraken valideert. We zijn van plan om het op te schalen om binnen de komende twee jaar tonnen per dag te verwerken voor gebruik in importhubs en maritieme toepassingen" aldus Jose Medrano, Technical Director bij H2SITE.

In samenwerking met partners zoals Tyseley Energy Park (TEP), Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), Gemserv (Talan), EQUANS, Yara International en de universiteit van Birmingham, wil het Ammogen-project de internationale waterstofhandel bevorderen.

Over H2SITE H2SITE werd in 2020 opgericht en beschikt over een exclusieve technologie van reactoren en scheiders voor de omzetting van verschillende grondstoffen in waterstof, waaronder ammoniak, methanol of syngas, naast de scheiding van waterstof uit gasvormige mengsels in lage concentratie voor toepassingen in zoutcavernes of geologische waterstof.

(www.h2site.eu)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.