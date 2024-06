H2SITE realizza il più efficiente cracker dell'ammoniaca per produrre idrogeno di purezza adatta alle celle a combustibile nel progetto Ammogen nel Regno Unito

H2SITE Builds the most efficient Ammonia Cracker to Produce Fuel-Cell Purity Hydrogen for the Ammogen Project in the UK

BIRMINGHAM, Regno Unito--(BUSINESS WIRE)--H2SITE ha progettato e realizzato il cracker di ammoniaca più efficiente utilizzando la tecnologia del reattore a membrana per produrre idrogeno di purezza adatta alle celle a combustibile per il progetto Ammogen, che si trova nel Tyseley Energy Park (TEP). Questo progetto innovativo impiegherà l'ammoniaca per immagazzinare l'idrogeno e trasformarlo in idrogeno in un solo passaggio. L'ammoniaca sta diventando in tutto il mondo il vettore di scelta per il trasporto di idrogeno.

Progettato e realizzato da H2SITE, l'impianto produrrà 200 kg di idrogeno ecologico al giorno. L'idrogeno prodotto sarà pronto per applicazioni di mobilità nella zona di Birmingham.

La tecnologia del cracking e della separazione dell'ammoniaca di H2SITE consiste nell'integrazione di membrane selettive di H2 immerse in un letto catalitico in cui l'ammoniaca viene decomposta (cracking) nei suoi prodotti. Mentre la reazione produce idrogeno, la tecnologia separa l'idrogeno in situ attraverso queste membrane, eliminando la necessità di utilizzare unità di separazione a valle. La separazione selettiva dell'idrogeno nei reattori a membrana di H2SITE risulta in conversioni di ammoniaca virtualmente complete a temperature miti, con un recupero dell'idrogeno pari a oltre il 98%, rispettando sempre gli standard di purezza per celle a combustibile.

"Questo progetto è una rampa di lancio per noi, perché conferma la tecnologia del reattore a membrana per il cracking dell'ammoniaca. Prevediamo di scalarne le dimensioni per riuscire a lavorare tonnellate al giorno nei prossimi due anni, da utilizzare in centri di importazione e applicazioni marittime", ha dichiarato Jose Medrano, Direttore tecnico di H2SITE.

In collaborazione con partner come il Tyseley Energy Park (TEP), il Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ, Dipartimento per la sicurezza energetica il net zero), Gemserv (Talan), EQUANS, Yara International, e l'Università di Birmingham, il progetto Ammogen mira a promuovere il commercio internazionale dell'idrogeno.

Informazioni su H2SITE H2SITE è stata creata nel 2020 e dispone di una tecnologia esclusiva di reattori e separatori che facilitano la conversione di diverse materie prime in idrogeno, tra cui ammoniaca, metanolo o gas sintetico, oltre alla separazione dell'idrogeno da miscele gassose a bassa concentrazione per applicazioni in grotte di sale o idrogeno geologico.

( www.h2site.eu )

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.