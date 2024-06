HCLTech et apoBank renforcent leur partenariat

DÜSSELDORF, Allemagne et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, un chef de file technologique mondial, annonce aujourd’hui que Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank), la plus grande banque coopérative primaire d’Allemagne, a élargi son partenariat stratégique avec HCLTech.

HCLTech accompagnera apoBank avec un modèle de services gérés axé sur les résultats qui fournit des services de fondation numérique résilients, évolutifs, de haute qualité et conformes, permettant à apoBank de fournir des services bancaires rapides et sécurisés à ses clients.

« Chez apoBank, nous nous félicitons du renforcement de notre partenariat avec HCLTech. En plus des capacités de classe mondiale dans l'infrastructure IT et les services gérés cloud, HCLTech dispose d'une vaste expertise Avaloq et d'une compréhension approfondie d'apoBank. Cela fait de HCLTech le partenaire idéal pour apoBank. Il était donc logique de consolider les services IT avec HCLTech », explique Thomas Runge, COO et membre du comité exécutif d’apoBank.

« apoBank est devenu un client de HCLTech en 2021 grâce à un partenariat dans les services applicatifs. Ce nouveau contrat se traduira par une expansion significative de notre relation. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec apoBank pour les aider à servir leurs clients en s'appuyant sur notre portefeuille complet d'infrastructures gérées et de services cloud et de notre longue expérience avec Avaloq », déclare Sudip Lahiri, vice-président exécutif et chef des services financiers, Europe, HCLTech.

HCLTech est un partenaire stratégique d'Avaloq, l’un des principaux fournisseurs de technologies et de services bancaires, et possède une solide expertise du système bancaire central d’Avaloq. En 2022, HCLTech a acquis la société suisse Confinale, spécialiste de la banque numérique et du conseil en gestion patrimoniale et partenaire de déploiement d’Avaloq.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.