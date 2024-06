LTIMindtree et SNP lancent MELD®, une plateforme de services collaboratifs pour les programmes d'acquisitions et de cessions des clients SAP

WARREN, New Jersey et BOMBAY, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil technologique et de solutions numériques, en collaboration avec SNP, un fournisseur mondial de logiciels pour la gestion de processus complexes de transformation de données numériques, vient de lancer sa toute nouvelle plateforme, « MELD », pour l'exécution accélérée et éprouvée de fusions, acquisitions et cessions qui accélère l’intégration des données et l’harmonisation des process pour les clients.

Les entreprises qui se lancent dans ces initiatives ont besoin de solutions rapides, épurées et rentables adaptées aux consolidations de l'écosystème, aux intégrations de processus métier et aux exigences technologiques dans les scénarios de détourage et de fusion qui garantissent une gestion transparente des données, sans perturber les activités. MELD répond à ces exigences et dispose d'un cadre intégré pour la découverte et la gestion de données innovantes et une mise en œuvre rentable accélérée, permettant ainsi aux entreprises de maximiser la valeur commerciale sans interrompre les opérations.

Vineet Moroney, vice-président principal et responsable mondial des applications d'entreprise, LTIMindtree, déclare : « Notre expérience et les enseignements tirés du déploiement de SAP nous ont aidés à développer la plateforme MELD en collaboration avec SNP, grâce à laquelle nous serons en mesure de fournir une découverte accélérée, une gestion éprouvée des données, des tests optimisés et un déploiement sécurisé. Cette plateforme aide les entreprises à éviter les redondances et minimise les changements avec le résultat escompté d’une adoption maximale et d’un délai de valorisation plus rapide pour générer des résultats commerciaux ».

Camilla Dahlen, présidente-directrice générale, SNP North America, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à LTIMindtree dans le cadre des fusacs et des cessions, un domaine pour lequel nous nous spécialisons dans la séparation et la migration des données pour les entreprises acquises ou cédées. S'appuyant sur notre plateforme d'automatisation logicielle CrystalBridge® et sur son expérience de plus de 1 300 projets dans 29 industries, SNP se consacre à fournir une approche de données plus rapide et rentable qui minimise les perturbations et permet aux entreprises d'améliorer rapidement leurs performances commerciales, de stimuler la croissance et d'assurer la rentabilité. »

Cette plateforme intégrée de LTIMindtree et SNP sera un puissant catalyseur pour les clients des secteurs de la fabrication, des produits de consommation, de la technologie et des services et de l'énergie et des services publics faisant l'objet d'acquisitions et de cessions. La plateforme fournit une gamme complète de solutions pour les projets SAP dans un contexte de fusacs pour éliminer les risques et accélérer le passage à la structure cible.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous secteurs d’activité de réimaginer les modèles commerciaux, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à se démarquer de la concurrence et à obtenir des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 81 000 employés et professionnels-entrepreneurs talentueux répartis dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues au sein de l’industrie de l’ancienne Larsen and Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l’échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

À propos de SNP

SNP (mnémo : SHF.DE) aide les sociétés du monde entier à exploiter pleinement leurs données et à établir leur propre trajet personnalisé vers l'avenir numérique. CrystalBridge, la plateforme d'excellence des données, et l'approche BLUEFIELD de SNP ont établi une référence sectorielle complète pour la restructuration et la modernisation des systèmes SAP avec une rapidité et une sécurité accrues, tout en tirant parti des innovations optimisées par les données sur le cloud.

La société travaille avec environ 3 000 clients de toutes tailles et de toutes industries dans le monde entier, dont 20 entreprises du DAX 40 et 103 entreprises du Fortune 500. Le groupe SNP compte plus de 1 400 employés dans le monde, répartis sur 35 sites dans 15 pays. La société a son siège social à Heidelberg, en Allemagne, et a généré un chiffre d'affaires de 203,4 millions EUR au cours de l'exercice 2023.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.snpgroup.com.

