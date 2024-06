Best’s Market Segment Report: AM Best rivede l’outlook sul segmento assicurativo non vita in Italia a ‘stabile’

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best rivede l’outlook sul segmento assicurativo non vita in Italia da ‘negativo’ a ‘stabile’.

Nel suo nuovo studio Best’s Market Segment Report “Outlook sul mercato assicurativo non vita in Italia”, AM Best evidenzia una sostenuta crescita attesa della raccolta per le assicurazioni non vita durante il 2024, sostenuta dagli incrementi tariffari messi in atto e dalla stabilizzazione dell’economia italiana.

Nello studio AM Best evidenzia come il segmento abbia efficacemente superato le pressioni inflazionistiche e che l’impatto dell’inflazione dovrebbe ridursi nel 2024. Se da un lato la competizione rimarrà un vento contrario, gli aumenti tariffari applicati durante l’anno dovrebbero avere un effetto mitigante e si prevede che continueranno a compensare l’aumento del costo dei sinistri sul ramo auto, sostenendone i margini di profittabilitá.

