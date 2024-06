Mavenir s’associe à NVIDIA et Amazon Web Services pour fournir un copilote d’IA générative aux fournisseurs de services de communication

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur d’infrastructures de réseau cloud natives qui construit l’avenir des réseaux, a annoncé aujourd’hui être l’initiateur d’un Operations Co-Pilot révolutionnaire basé sur la puissance de l’IA générative pour améliorer les accords de niveau de service et optimiser l’efficacité opérationnelle des fournisseurs de services de communications. Développée en collaboration avec NVIDIA et Amazon Web Services (AWS), cette innovation démontre la capacité de l’IA générative de définir une véritable plateforme Service Assurance AI/Ops qui réduit ainsi la charge des équipes d’exploitation, de support et de maintenance et améliore les accords de niveau de service.

L’« Operations Co-Pilot for RAN Service Assurance » (RSA) de Mavenir automatise le dépannage du réseau. Il permet aux opérateurs de réseaux mobiles d’anticiper rapidement et avec précision les problèmes de réseau et d’en résoudre les défaillances détectées avant qu’elles ne deviennent critiques. L’Operations Co-Pilot réduit considérablement les efforts de débogage manuel, les délais de développement et de maintenance, ce qui améliore les opérations informatiques, la disponibilité des services et la fourniture de réseaux mobiles de plus en plus complexes.

En associant la puissance de l’IA générative à des modèles de langage étendus entraînés sur des indicateurs de performance clés, des compteurs, des journaux et des traces détaillées de l’infrastructure de réseau, Mavenir, en collaboration avec NVIDIA et AWS, crée une suite de solutions Operations Co-Pilot qui transformera la gestion des opérations des réseaux de télécommunications grâce à une automatisation intelligente. Ce nouveau cadre, basé sur les processeurs graphiques NVIDIA Tensor Core et sur la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise pour l’IA générative fonctionnant sur AWS, exploite l’architecture Open RAN de Mavenir et permet d’accéder à plusieurs interfaces ouvertes capables de fournir les données nécessaires pour former et optimiser les modèles de langage étendus spécifiques au domaine des télécommunications.

Bejoy Pankajakshan, directeur de la technologie et de la stratégie, Mavenir, a déclaré : « Notre nouveau cadre Operations Co-Pilot peut potentiellement changer la donne pour les opérateurs, en leur offrant une multitude de capacités de prédiction des pannes et d’analyse des causes profondes avec une précision et une rapidité dopées par l’IA. Cette solution, une première dans le secteur, repose sur la base transformatrice des processeurs graphiques NVIDIA fonctionnant sur AWS et activée par les données de Mavenir, accessibles via de nombreuses interfaces dans l’Open RAN et dans le Packet Core pour une visibilité complète de bout en bout. »

Il a ajouté : « Les trois cas d’utilisation principaux : l’analyse des core dumps, la fonction de recherche de similitudes des journaux et la détection des anomalies des journaux peuvent être utilisés ensemble pour maximiser les gains d’efficacité automatisés. La combinaison des informations provenant de ces modèles de langage étendus entraînés couvrira plus largement et de manière plus approfondie tous les scénarios de pannes et d’anomalies, ce qui permettra de prévoir très précocement les problèmes potentiels dans le réseau. De plus, à mesure que ces solutions évoluent, les modèles ont la capacité d’apprendre et de s’améliorer en permanence en fonction des commentaires des utilisateurs et d’une formation itérative avec d’autres journaux, indicateurs clés de performance et traces supplémentaires, ce qui génèrera des gains encore plus substantiels. »

« Dans le paysage numérique en évolution rapide d’aujourd’hui, l’IA générative est un multiplicateur de force pour les entreprises du monde entier », a déclaré Chris Penrose, responsable mondial du développement commercial des télécommunications chez NVIDIA. « Construit sur la plateforme NVIDIA AI Enterprise pour rationaliser le développement et le déploiement de l’IA, le cadre de Mavenir ouvrira une nouvelle ère d’efficacité opérationnelle pour les fournisseurs de services de communication. »

Note à l’attention des rédacteurs : Vidéo de présentation à regarder à l’adresse : Mavenir’s Operations Co-Pilot for RAN Service Assurance (RSA)

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux aujourd’hui avec des solutions cloud natives, basées sur l’IA, qui sont écologiques de par leur conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et d’obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et acteur disruptif reconnu dans le secteur, Mavenir propose des solutions primées qui permettent une automatisation et une monétisation sur les réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.