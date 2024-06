KHARTOUM, Soedan--(BUSINESS WIRE)--Zain Sudan, een onderdeel van de Zain Group, een toonaangevende wireless operator in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, geldt als koploper in klantenengagement via USSD (Unstructured Supplementary Service Data). Na een recente uitval van datacentra vertrouwde Zain Sudan op CSG® (NASDAQ: CSGS) om het herstel van haar wireless business in goede banen te leiden en de mensen van Soedan geconnecteerd te houden, terwijl haar marktleiderschap behouden blijft. Via een gateway rebuild kon Zain Sudan snel de fundamentele services opnieuw lanceren, zodat klanten plannen konden beheren en balansen controleren omdat haar wireless business met CSG in minder dan 21 dagen opnieuw operationeel was.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.