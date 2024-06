Grande riapertura del nuovo centro commerciale Seibu Ikebukuro Main Store prevista per l'estate 2025

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sogo & Seibu Co., Ltd., che vanta una lunga storia di successo all'insegna dell'innovazione e della creatività, rinnoverà la propria strategia commerciale con il nuovo azionista, avviando i lavori di ristrutturazione su larga scala del Seibu Ikebukuro Main Store. L'inaugurazione del nuovo centro avverrà in diverse fasi a partire da gennaio 2025, ma la grande riapertura è prevista per l'estate dello stesso anno.

Il Seibu Ikebukuro Main Store, sempre in anticipo sui tempi, si propone di offrire ai clienti occasioni d'incontro di alto livello e una particolare sensazione di entusiasmo, grazie alla prima completa ristrutturazione dell'edificio. In linea con il tema “INCLUSIONE”, il centro sarà dotato di negozi più grandi, all'interno dei quali sarà possibile trovare sia il reparto “donna” che “uomo” per soddisfare i gusti moderni in fatto di divertimento e shopping. Diversamente dall'impostazione dei grandi magazzini tradizionali, caratterizzati dalla suddivisione in piani diversi per uomo e donna, Seibu Ikebukuro accoglierà tutti i clienti che visitano Ikebukuro in spazi unificanti, dove amici, coppie e famiglie potranno fare acquisti e divertirsi insieme. Con una varietà di negozi di marchi di fama mondiale e un design interno ed esterno di alta qualità, lo store plasmerà il nuovo volto dell'area di Ikebukuro.

L'intero Seibu Ikebukuro Main Store e ogni piano saranno progettati in linea con il concetto architettonico di “maison” (“casa” in francese) per creare spazi che integrino tre elementi legati al concetto di alta qualità: “classe”, “raffinatezza” e “arte”. Il fulcro del centro ruoterà attorno ai reparti dedicato al lusso e ai cosmetici, oltre che al reparto gastronomia al piano interrato, mentre le aree dedicate alla moda saranno caratterizzate da spazi di vendita che eliminano i tradizionali concetti di genere di “donna” e “uomo”.

Il merchandising sarà rafforzato, puntando molto sui reparti lusso, cosmetici e gastronomia al piano interrato, aree maggiormente sostenute dai clienti negli ultimi anni. La sezione “lusso” riunirà circa 60 tra i migliori brand mondiali, e i negozi uomo e donna saranno misti (con una superficie di vendita 1,3 volte superiore a quella attuale). La sezione “cosmetici” offrirà circa 60 brand nazionali e internazionali, compresi quelli unisex che i clienti potranno acquistare assieme al partner (con una superficie di vendita 1,7 volte superiore a quella attuale). Il reparto gastronomia al piano interrato, considerato lo specchio di un grande magazzino, raccoglierà i contenuti chiave del Seibu Ikebukuro Main Store e dovrebbe contare circa 180 negozi, compresi nuovi marchi. Sogo & Seibu rafforzerà anche il servizio di vendite private per i clienti più importanti, uno dei suoi punti di forza.

Come struttura commerciale a supporto del distretto di Ikebukuro, il terzo terminal ferroviario più grande al mondo e uno dei mercati premium più importanti su scala globale, Seibu Ikebukuro migliorerà la qualità offerta ai suoi clienti, aumentandone il grado di soddisfazione sia in termini di dimensioni che di proposte. Fungerà da porta d'accesso a Toshima, quartiere in continua evoluzione sia in termini di arte che di cultura a livello internazionale.

Gli stili di vita sono sempre più variegati e perciò i grandi magazzini entrano in un'epoca di evoluzione. Il nuovo Seibu Ikebukuro Main Store vi aspetta, e saprà offrire ai clienti un nuovo valore in base alle loro esigenze, pur mantenendo gli eccellenti servizi dei grandi magazzini tradizionali.

Panoramica

Apertura prevista: In diverse fasi a partire da gennaio 2025

Superficie: Circa 48.000 ㎡

Numero di negozi: Circa 380 previsti

Programmazione prevista

B1, B2, 3F (reparto cosmetici e gastronomia al piano interrato): Apertura prevista gennaio 2025

1F, 2F, 4F, 5F, 6F (profumi, gioielli, orologi e articoli di lusso): Primavera 2025

7F, 8F (moda, articoli vari, spazio eventi, salone d'arte): Dall'estate all'autunno 2025

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.