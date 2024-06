B2Prime et cTrader élargissent les opportunités de trading grâce à un nouveau partenariat

B2Prime, a Prime of Prime multi-asset liquidity provider, and cTrader, Spotware's flagship trading platform, have established a strategic partnership to expand trading opportunities. (Graphic: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--B2Prime, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de liquidités multi-actifs et multi-marchés Prime of Prime, et Spotware, l'un des principaux fournisseurs de plateforme de trading innovant, ont annoncé un accord de partenariat stratégique.

La plateforme cTrader de Spotware est réputée pour ses fonctionnalités de pointe répondant aux besoins des traders professionnels :

Une interface utilisateur simple et stupéfiante → Interface utilisateur complète et visuellement attrayante, pouvant bénéficier d'une personnalisation approfondie.

Négociation multi-actifs sans latence → Une large gamme de classes d'actifs prises en charge, ainsi qu'une inscription et une exécution des ordres ultra-rapides.

Profondeur du (DoM) → La tarification de niveau II permet aux opérateurs d'évaluer la confiance du marché et d'anticiper les éventuelles fluctuations de prix avec une plus grande précision.

Disponibilité absolue → cTrader offre une accessibilité multiplateforme avec ses applications Desktop, Mac, Web et Mobile (iOS et Android).

Gestion avancée des risques → Les utilisateurs de cTrader disposent d'outils de protection sophistiqués pour négocier en toute confiance.

Solutions de trading algorithmique → Écosystème prêt à l'emploi pour le trading algorithmique, à l'aide de cBots, d'indicateurs et de plugins.

Plateforme de trading social → cTrader Copy est une plateforme intégrée où se rencontrent les fournisseurs de stratégie et les investisseurs.

Nicholas Chrysochos, directeur exécutif de B2Prime, signale :

« De nombreux hedge funds, gestionnaires de fonds, traders professionnels, traders algorithmiques, traders systématiques et particuliers fortunés ont montré un vif intérêt pour accéder à notre large pool de liquidités. En réponse à cette demande croissante, nous avons choisi la plateforme cTrader qui permet à ces clients d'accéder à nos produits de liquidité personnalisés dans de nombreuses juridictions. Nous avons reçu l'agrément de la CySEC, ce qui nous permet de servir l'ensemble du marché de l'UE, et nous sommes également détenteurs de licences pour opérer à l'île Maurice et aux Seychelles. Cette croissance stratégique s'inscrit dans le cadre de notre engagement visant à aider nos clients à atteindre l'excellence sur des marchés mondiaux compétitifs ».

B2Prime dispose actuellement de plusieurs plateformes exceptionnelles, à savoir OneZero, PrimeXM, et désormais cTrader, ainsi que d'une connectivité API FIX.

Ilia Iarovitcyn, CEO de Spotware Systems, signale :

« Nous sommes très heureux de continuer à développer notre réseau de fourniture de liquidités, d'élargir l'offre d'actifs et d'améliorer la fiabilité de notre environnement de trading. Le partenariat avec B2Prime contribue à offrir des prix compétitifs et une expérience de trading exceptionnelle à nos utilisateurs finaux. Grâce à notre technologie de pointe et à la croissance stratégique de B2Prime, nous sommes convaincus de pouvoir stimuler l'innovation et la réussite de nos clients à l'échelle mondiale ».

La collaboration entre B2Prime et Spotware élargit la gamme de services de B2Prime et améliore considérablement l'offre de liquidité de cTrader, qui devient encore plus compétitive. Avec un portefeuille comptant plus de 200 instruments répartis sur six classes d'actifs - FOREX, Crypto CFDs, Indices Spot, Métaux Précieux, Matières Premières et NDFs - B2Prime offre l'une des solutions de liquidité les plus complètes du marché.

La société garantit l'accès aux pools de liquidités les plus approfondis et provenant des fournisseurs les plus réputés, assurant ainsi des spreads compétitifs et une exécution rapide. En outre, B2Prime propose des comptes à marge privilégiée multidevises et une approche institutionnelle à marge par paliers.

Spotware est un fournisseur mondial de technologies qui, depuis plus de 14 ans, propose des solutions et des infrastructures de pointe en technologie financière. L'entreprise a développé un réseau sophistiqué de plus de 240 brokers et de Prop Firms. Avec une base d'utilisateurs dépassant les 4 millions de traders, cTrader, la plateforme phare de Spotware, se démarque grâce à une innovation incomparable et une interface utilisateur conviviale, qui établissent de nouvelles normes dans le secteur.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.