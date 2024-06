Inaugurata la sede di Dongfeng Algeria, nuovi progressi per l'apertura del mercato africano

ALGERI, Algeria--(BUSINESS WIRE)--Il 20 maggio Ma Lei, amministratore delegato del Dipartimento Affari Internazionali di Dongfeng Motor Corporation e di China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co., Ltd., e Omar, direttore generale del Gruppo Cevitale, hanno partecipato alla cerimonia di apertura della sede centrale di Dongfeng Algeria, che ha segnato la nuova fase della cooperazione tra Dongfeng e il Gruppo Cevitale in Algeria. In questa campagna, Dongfeng Motor ha messo in evidenza una serie di prodotti di punta, attirando molte persone e media locali a visitarla e consultarla. Hennop, un utente africano, ha lasciato un messaggio sull'account social di Dongfeng: "Utilizzo i prodotti Dongfeng in Africa da oltre 15 anni. I prodotti Dongfeng hanno un'eccellente configurazione ed esperienza; Dongfeng Motor è affidabile!".

Il veicolo passeggeri Dongfeng SHINE e il veicolo commerciale Dongfeng KX hanno attirato l'attenzione degli ospiti presenti alla sede dell'evento. SHINE ha un aspetto alla moda, è dotato dell'unico comando centrale super-grande da 13 pollici della sua categoria ed è equipaggiato con la combinazione di potenza 1,5T Mach + Gertrak DCT gold. La potenza massima è di 145 kW, la coppia massima di 300 N-m, l'erogazione di potenza è fluida e potente e il cambio è scorrevole. Il veicolo commerciale DONGFENG KX abbina il motore Dongfeng Cummins Z14, con una potenza massima di 560 CV e una coppia massima di 2640 N-m. È potente e ha una configurazione intelligente; è, inoltre, dotato di serie di sistemi di guida assistita come l'avviso di deviazione dalla corsia, l'avviso di collisione anteriore e il mantenimento della corsia, per offrire agli utenti un'esperienza senza precedenti di guida efficiente. Attualmente, il Gruppo CEVITAL ha introdotto in Algeria molti modelli di veicoli passeggeri, autocarri pesanti, autocarri leggeri e pick-up Dongfeng e prevede di introdurre in futuro veicoli elettrici di fascia alta come VOYAH e MHERO.

L'apertura della sede centrale di Dongfeng Algeria non è solo l'incarnazione della strategia di internazionalizzazione di Dongfeng, ma anche l'azione concreta di Dongfeng Motor per rispondere attivamente alla “Belt and Road Initiative”. In futuro, Dongfeng Motor continuerà a rafforzare la cooperazione con i partner globali, a promuovere prodotti automobilistici di alta qualità e ad alte prestazioni sulla scena mondiale e a offrire ai consumatori una migliore esperienza di viaggio.

