 La police nationale d'Écosse déploie les solutions de caméra-piéton VB400 de Motorola pour ses équipes de première ligne

ÉDIMBOURG, Écosse et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Motorola Solutions (NYSE : MSI) annonce aujourd'hui que Police Scotland déploie 10 500 caméras-piétons VB400 aux agents de police à travers le pays. Le service de police cite l'investissement de 13,3 millions GBP (environ 16 millions USD) comme une étape importante dans l'amélioration de la transparence, de la responsabilisation et de la sécurité publique.

Avant la passation du marché, la police Écossaise a mené une consultation publique nationale sur le déploiement de caméras-piétons. Sur les 9 000 réponses reçues, 81 % ont estimé que ce déploiement renforcerait la confiance du public dans les services de police.

« L’adoption de la caméra-piéton transformera le maintien de l’ordre en Écosse, et un déploiement national est une priorité essentielle », déclare Jane Connors, chef adjointe de la police écossaise. « La caméra-piéton peut considérablement renforcer la confiance du public et contribuer à la sécurité des agents et du public en fournissant des preuves efficaces et transparentes des actions de la police et du public. »

« La caméra-piéton améliorera également la qualité des preuves présentées devant les tribunaux afin de rendre la justice plus rapidement aux victimes en accélérant les plaidoyers de culpabilité et en réduisant le temps passé devant les tribunaux pour les victimes, les témoins et les policiers », poursuit Connors.

La VB400 enregistre de manière fiable des images vidéo et audio de haute qualité pour un enregistrement objectif des événements, aidant les officiers de première ligne à documenter les incidents et à renforcer la confiance avec les communautés qu'ils servent. Les séquences sont automatiquement téléchargées sur VideoManager pour un stockage sécurisé qui est suivi et vérifiable, protégeant la chaîne de contrôle afin que les systèmes policier, public et judiciaire puissent être assurés de l'intégrité des preuves vidéo.

« Nous sommes fiers de soutenir la Police Écossaise dans son déploiement à l’échelle nationale de la caméra-piéton VB400, une solution technologique innovante développée en Écosse qui contribuera à rendre les communautés plus sûres », explique Mark Schmidl, vice-président senior des ventes internationales, Motorola Solutions.

La Police Écossaise rejoint d’autres forces de police britanniques et agences internationales, notamment la police nationale française, la police nationale lituanienne et les forces de police autrichiennes, qui ont choisi les dispositifs Motorola Solutions en matière d'enregistrement vidéo et de collecte de preuves. Police Scotland s'appuie également sur le réseau national de services d'urgence Airwave, les radios TETRA et l'application Pronto Digital Policing de Motorola Solutions.

À propos de Motorola Solutions

