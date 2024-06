CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), een toonaangevende leverancier van intelligente softwareoplossingen voor zonne-energie en energie, heeft vandaag aangekondigd dat het toonaangevende Engineering, Procurement, and Construction (EPC) bedrijf, Constructora San Jose, S.A., Tigo heeft geselecteerd als de leverancier van rapid shutdown-technologie voor een zonne-installatie van 142MWp voor een industriële grondmontage in Spanje. Betrouwbare rapid shutdown-functionaliteit is essentieel voor het bieden van brandveiligheid voor systeemeigenaren en elimineert het risico op het tegenkomen van hoogspanningsgelijkstroom voor bediening en onderhoud, evenals voor noodpersoneel in geval van contact met het systeem tijdens service-intervallen of in noodsituaties.

