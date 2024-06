Asana présente les collègues IA pour optimiser la gestion des processus complexes et le travail d’équipe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Asana, la première plateforme de gestion du travail alimentée par l’IA, a annoncé aujourd’hui l’arrivée des collègues IA d’Asana : des collaborateurs dotés d’une intelligence artificielle adaptable, qui aident les équipes à maximiser l’impact de leur travail et à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Hautement personnalisables, les collègues IA mettent en évidence les priorités, optimisent les processus et réalisent même des actions sur les tâches, tout en s’adaptant aux façons uniques dont les équipes et leurs membres travaillent. Les utilisateurs humains sont impliqués à chaque étape, pour une transparence optimale et un contrôle total de la contribution des collègues IA au travail.

Actuellement en version bêta, les collègues IA d’Asana sont basés sur le modèle de données Work Graph® d’Asana, offrant une structure, une visibilité et un contexte idéaux aux entreprises souhaitant miser sur l’IA en toute confiance. La capacité du Work Graph à relier le travail et les processus aux objectifs globaux de l’entreprise en fait un outil unique. Il permet aux collègues IA de collaborer avec les personnes et d’agir selon le contexte et les règles d’engagement appropriés, contrairement à d’autres solutions d’IA qui parcourent sans but de vastes quantités de données et agissent selon des informations peu fiables.

Les collègues IA d’Asana :

Indiquent aux équipes où concentrer leurs efforts en relevant les éventuels obstacles qui freinent l’accomplissement des objectifs

en relevant les éventuels obstacles qui freinent l’accomplissement des objectifs Exécutent des actions sur le travail et sur les processus à grande échelle en prenant en charge des tâches, en triant les demandes et en attribuant le travail

à grande échelle en prenant en charge des tâches, en triant les demandes et en attribuant le travail S’adaptent à votre façon de travailler en identifiant les axes d’amélioration ou les dysfonctionnements au sein de vos processus, en se basant sur les bonnes pratiques de votre entreprise et en partageant des ressources pertinentes pour faciliter le travail

« L’avenir du travail consiste à associer les humains et l’IA pour qu’ils collaborent sans effort. C’est ainsi que l’on pourra gagner en productivité et en innovation de manière à avoir un impact réel sur les résultats », déclare Dustin Moskovitz, cofondateur et PDG d’Asana. « Nous sommes en mesure de le faire mieux que quiconque, car nous avons construit Asana à partir du Work Graph, qui fournit la structure nécessaire pour relier le travail et les processus aux objectifs de l’entreprise. C’est ce qui rend les collègues IA particulièrement efficaces. »

Avec les collègues IA, le niveau de personnalisation est illimité. Les workflows peuvent être adaptés à chaque poste, processus et secteur, et les humains ont la visibilité et le contrôle nécessaire à chaque étape. Ils peuvent même être utilisés de manière simultanée : plusieurs personnes peuvent collaborer avec l’IA en temps réel sur le même travail.

Les clients Asana utilisent les collègues IA pour gérer divers processus métiers cruciaux tels que les lancements de produits, la planification stratégique, l’intégration de nouveaux employés, la production créative et bien d’autres encore. Voici quelques exemples de cas d’utilisation de nos clients :

Production créative : une entreprise de premier plan dans le secteur de la publicité extérieure s’appuie sur les collègues IA pour transformer leur processus de demande de création et ainsi permettre aux équipes de se concentrer sur le côté créatif et la conception du produit. Les collègues IA exécutent les tâches suivantes : Tri des nouvelles demandes et collecte d’informations manquantes en amont Attribution du travail aux bonnes personnes en fonction du contexte Aide à la recherche initiale de clients Amélioration de la qualité des rapports grâce à des données cohérentes

une entreprise de premier plan dans le secteur de la publicité extérieure s’appuie sur les collègues IA pour transformer leur processus de demande de création et ainsi permettre aux équipes de se concentrer sur le côté créatif et la conception du produit. Les collègues IA exécutent les tâches suivantes :

Réception du travail dans le cadre des campagnes marketing : une entreprise mondiale de cybersécurité s’appuie sur les collègues IA pour accélérer l’exécution des projets et des campagnes, ce qui permet aux employés de se concentrer sur les tâches plus stratégiques. Les collègues IA exécutent les tâches suivantes : Création de contenus marketing sur mesure et fidèles à l’identité de la marque Traduction de contenus à l’aide de leur bibliothèque interne de termes liés à la marque Mise en évidence des informations clés contenues dans les demandes entrantes pour une hiérarchisation plus rapide Application des conventions de nommage pour améliorer la compatibilité entre les outils

une entreprise mondiale de cybersécurité s’appuie sur les collègues IA pour accélérer l’exécution des projets et des campagnes, ce qui permet aux employés de se concentrer sur les tâches plus stratégiques. Les collègues IA exécutent les tâches suivantes :

Aujourd’hui, Asana annonce également le lancement d’une nouvelle interface de tchat basé sur l’IA qui fournit une assistance conversationnelle intelligente et facilite le travail. À partir de ce mois-ci, les clients pourront poser des questions telles que : « Quels obstacles freinent l’accomplissement de cet objectif ? » ou « Qui au sein de mon entreprise s’y connaît sur tel sujet ? », et le collègue IA permettra de créer des plans et d’attribuer le travail sous la supervision d’utilisateurs humains.

« Des études montrent déjà que 89 % des travailleurs qui utilisent l’IA au quotidien enregistrent des gains de productivité », déclare Alex Hood, directeur produit chez Asana. « Associer les humains à l’IA a considérablement boosté notre productivité collective. Les clients sont ravis, et nous découvrons d’innombrables nouveaux cas d’utilisation, car les employés délèguent des tâches à leurs collègues IA Asana pour pouvoir se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. »

« Chez Palo Alto Networks, nous envisageons un avenir où l’IA deviendra un collègue à part entière, travaillant aux côtés de nos employés pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité, stimuler l’innovation et obtenir de meilleurs résultats », déclare Meerah Rajavel, DSI de Palo Alto Networks. « Les fonctionnalités de l’IA Asana ont le potentiel de nous aider à concrétiser notre vision : devenir une main-d’œuvre alimentée par l’IA, redéfinir les possibles pour l’avenir du travail et renforcer notre position en tant que partenaire de choix en matière de cybersécurité. »

« Chez Anthropic, nous envisageons un avenir où une IA de confiance est développée et utilisée de manière appropriée pour responsabiliser les travailleurs, améliorer leurs capacités et bénéficier à la société dans son ensemble », déclare Dianne Penn, chef de produit chez Anthropic. « En accordant la priorité à la transparence, à la confiance et à la collaboration entre les humains et l’IA, nous pouvons créer des systèmes qui agissent comme de réels collègues qui nous aident au quotidien et élèvent l’intelligence humaine, sans la remplacer. Nous avons la possibilité de repousser les frontières de la productivité, de la créativité et du potentiel, pour finalement bâtir un avenir où technologie et ingéniosité humaine se combinent pour nous aider à atteindre de nouveaux sommets. »

Depuis le lancement de solutions d’IA génératives il y a un an, Asana a continué à respecter sa feuille de route en matière d’IA, étayée par des modèles pionniers issus des principaux laboratoires d’IA tels qu’Anthropic et OpenAI. Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’IA par les entreprises, notamment sur les difficultés et les opportunités principales actuelles, lisez le rapport Asana sur l’état de l’IA au travail en 2024 ici.

Les collègues IA d’Asana sont actuellement disponibles en version bêta auprès de certains clients. Pour en savoir plus, rendez-vous au Work Innovation Summit de San Francisco. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente via asana.com/ai.

À propos d’Asana

Asana, première plateforme de gestion du travail alimentée par l’IA, relie le travail aux objectifs. Plus de 150 000 clients comme Amazon, Accenture et Suzuki utilisent Asana pour gérer et automatiser l’ensemble de leurs activités : définition d’objectifs, suivi, planification des capacités, lancements de produits, etc. Pour en savoir plus, consultez asana.com.