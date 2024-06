IN Groupe e ACNUR ganham prêmios pelo novo cartão biométrico de residente da Superintendencia Nacional de Migraciones do Peru na feira High Security Printing 2024

PARIS--(BUSINESS WIRE)--O IN Groupe, líder mundial em design e prover soluções de identificação seguras, e o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Peru, receberam, junto com a Superintendencia Nacional de Migraciones, o prêmio de "Melhor Documento Legal de Viagens de 2024" na cerimônia de encerramento da feira de High Security Printing realizada em Santiago, Chile, de 3 a 5 de junho de 2024.

Reconhecimento pela inovação e excelência

Este prestigiado prêmio reconhece a inovação e a excelência do novo cartão biométrico de residente para todos os estrangeiros que vivem no Peru. Desenvolvido pelo IN Groupe em cooperação com o ACNUR, este cartão, equipado com recursos de segurança de última geração e cumprindo as normas internacionais ICAO1, foi aclamado por seus avanços significativos em proteção contra fraudes, durabilidade e praticidade. Hoje, é um dos cartões mais avançados em tecnologia no continente latino-americano, permitindo que seus titulares circulem livremente pelo país, acessem serviços digitais e comprovem sua identidade a qualquer momento.

Já homenageado em 2016 com o prêmio de melhor documento legal de viagens na feira High Security Printing, no Peru, o IN Groupe confirma sua posição como líder mundial em soluções de identificação segura.

Tão seguro como um cartão de identificação de última geração

O novo cartão de residente peruano possui um microchip altamente seguro contendo dados biográficos e biométricos de todos os estrangeiros no país. Ele também incorpora uma assinatura eletrônica que estabelece irrefutavelmente o vínculo com a autoridade emissora do cartão. Produzido em policarbonato, oferece resistência excepcional aos riscos e às condições climáticas do país, que lhe dão uma vida útil mínima de dez anos. A borda transparente do cartão, exigindo um alto nível de tecnologia para sua fabricação, o torna um documento difícil de falsificar, enquanto facilita o controle visual rápido e eficaz. Um código QR também permite autenticação virtual simples durante verificações de identidade por órgãos de aplicação da lei.

Rumo a um maior desenvolvimento na América Latina

Este reconhecimento, obtido no evento High Security Printing 2024, reforça a determinação do IN Groupe em desenvolver soluções cada vez mais inovadoras para permitir que cada governo afirme a soberania de seu país e garanta a segurança dos dados de identidade de seus cidadãos. O prêmio também destaca o comprometimento do IN Groupe em buscar seu desenvolvimento no continente latino-americano ao expandir suas parcerias com outros governos da região, em particular, da Bolívia, Uruguai e Guatemala.

Mariano LOPEZ, Vice-Presidente de Vendas de Identidade na América Latina, disse na cerimônia de premiação:

"Estamos muito honrados em receber este prêmio, que reconhece nosso comprometimento com a inovação e a segurança. Em 2016, o IN Groupe já havia recebido o prêmio de melhor documento legal de viagens na feira HSP no Peru. Este novo reconhecimento em 2024, portanto, confirma a relevância de nossa estratégia e reforça nossa posição como líder mundial em soluções de identificação segura. Felicitamos a Superintendencia Nacional de Migraciones do Peru por esta extraordinária conquista que ilustra seu envolvimento de longa data na segurança da identidade no país."

Sobre o IN Groupe

O IN Groupe, especialista francês em soberania digital, apoia governos, empresas e cidadãos em sua crescente necessidade por soluções de identidade seguras e serviços digitais. Graças às suas tecnologias de ponta e experiência reconhecida, o IN Groupe contribui para um mundo mais seguro e conectado.

Para mais informação sobre o IN Groupe e suas soluções inovadoras, acesse nosso site: www.ingroupe.com

1Organização internacional que regulamenta normas de segurança para documentos de identificação de viagens a nível mundial.

