Suriname : TotalEnergies, APA Corporation et Staatsolie progressent vers la décision finale d’investissement sur le bloc 58

À l’occasion du « Suriname Energy Oil and Gas Summit 2024 », Javier Rielo, Directeur Amériques de l’Exploration-Production de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), et Annand Jagesar, CEO de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V, la compagnie pétrolière nationale du Suriname, ont annoncé plusieurs avancées importantes vers la décision finale d’investissement (FID) du projet de développement du bloc offshore 58. Cette décision est attendue au quatrième trimestre 2024, pour un démarrage de la production en 2028.

TotalEnergies est opérateur du bloc 58 avec une participation de 50%, aux côtés d’APA Corporation (50%). Staatsolie a la possibilité d’entrer dans le projet de développement avec une participation pouvant aller jusqu’à 20 % à la FID.

Les études d’ingénierie (FEED) sont en cours pour le développement des champs de Sapakara et Krabdagu, dont les ressources récupérables sont estimées à plus de 700 millions de barils grâce à l’intégration de la technologie d’injection alternée d’eau et de gaz (WAG) destinée à maximiser le taux de récupération. La technologie d’imagerie sismique OBN (ocean-bottom node) jouera elle aussi un rôle de premier plan pour optimiser les ressources et l’emplacement des puits de développement ainsi que pour identifier de potentielles ressources additionnelles. Une première campagne OBN sur une surface de 900 km2 sera conduite au cours du second semestre 2024.

Plusieurs étapes vers la décision finale d’investissement ont récemment été franchies. Un accord a été conclu entre TotalEnergies et Staatsolie sur les aires de développement des champs, maximisant ainsi la création de valeur pour le Suriname et les concessionnaires du bloc 58 sur la durée du permis de production (25 ans). En outre, la coque du FPSO (unité flottante de production, stockage et déchargement), d’une capacité de 200 000 barils de pétrole par jour, a été réservée.

TotalEnergies s’est engagée à développer ce projet de façon responsable, en mettant en œuvre les meilleures technologies disponibles afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Les installations seront notamment conçues pour éliminer tout torchage de routine, le gaz associé étant entièrement réinjecté dans les réservoirs. Au cours des phases de développement et de production, TotalEnergies travaillera en étroite collaboration avec Staatsolie afin de renforcer les actions menées en faveur du contenu local, comme elle l’a déjà fait durant les phases d’exploration et d’appréciation, qui ont permis de former plus de 80 personnes aux opérations de la base logistique de Paramaribo.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre chemin avec Staatsolie et APA vers la décision finale d’investissement du bloc 58, qui constituera la prochaine étape dans le partenariat entre le Suriname et TotalEnergies. Notre Compagnie met en œuvre des technologies avancées sur ce projet, afin de réduire au minimum l’impact sur l’environnement et d’optimiser la récupération des ressources, tout en apportant une attention particulière aux retombées économiques locales, » a déclaré Javier Rielo, Directeur Amériques de l’Exploration-Production de TotalEnergies.

« Staatsolie est ravi de progresser vers le développement de ce projet en collaboration avec un partenaire de renommée mondiale, permettant ainsi au pays de bénéficier non seulement de financements importants, mais aussi d'une conception et d'une exécution garantissant des opérations sûres et responsables, » a déclaré Annand Jagesar, CEO de Staatsolie.

