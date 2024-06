Accor e Amadeus anunciam nova colaboração

From left to right: Sébastien Bazin, Group Chairman and CEO, Accor, and Luis Maroto, President and CEO, Amadeus (Photo: Business Wire)

MADRID (Espanha)--(BUSINESS WIRE)--Amadeus e Accor expandiram sua parceria estratégica, com a Accor implementando o Sistema central de reservas (ACRS) da Amadeus para seu extenso portfólio de propriedades no mundo todo. A tecnologia baseada na nuvem da Amadeus ajudará a Accor – um grupo hoteleiro com liderança mundial – a aumentar as receitas, a maximizar as estratégias de distribuição e a formar ligações mais profundas e personalizadas com os hóspedes.

Hotéis com tecnologia de ponta e novos recursos

A ambiciosa estratégia de distribuição da Accor visa avançar rumo ao futuro e se esforçar constantemente para atrair mais negócios a seus hotéis, otimizando o custo de distribuição.

A Amadeus fornecerá os melhores recursos tecnológicos da categoria, incluindo nuvem, soluções de conectividade e uma experiência de usuário melhorada. Isso promoverá maior agilidade e simplicidade para que os hotéis capturem negócios, incrementando, assim, a eficiência operacional e a qualidade do serviço aos hóspedes.

A implementação do Sistema central de reservas da Amadeus não só permitirá às propriedades da Accor aproveitar um recurso já estabelecido, mas também desbloqueará novas capacidades. Isso inclui maior flexibilidade, integração perfeita com tecnologias emergentes e operações simplificadas. Tais avanços possibilitarão que os hotéis atendam melhor às crescentes necessidades dos hóspedes, garantindo que a Accor permaneça na vanguarda da indústria hoteleira.

Modernização da hotelaria e melhor experiência do hóspede

Esta colaboração aprimorada entre a Accor e a Amadeus visa transformar o cenário da hotelaria e oferecer experiências incomparáveis aos hóspedes em todo o extenso portfólio global da Accor.

Com seus recursos inovadores, o ACRS permite que os hotéis transcendam as fronteiras tradicionais e selecionem ofertas personalizadas que vão além de meros tipos de quartos. Ao incorporar atributos sofisticados, como vistas, estilos, preferências pela roupa de cama e muito mais, as propriedades da Accor podem elevar o processo de vendas a uma experiência holística do hóspede. Isso garante que cada estadia seja memorável e adaptada às preferências individuais, aumentando a satisfação e a fidelidade das pessoas.

Alix Boulnois, diretor digital da Accor, comentou: “Nossa ambição com esta nova estratégia de distribuição é fazer a transição de um sistema legado interno para um sistema aberto de classe mundial, escalável em todas as regiões, permitindo o crescimento futuro. Ao aprofundar nossa colaboração com a Amadeus, aproveitaremos as capacidades avançadas do Sistema central de reservas da Amadeus e equiparemos nossos hotéis e proprietários com uma ferramenta moderna de gestão de distribuição, oferecendo uma gama mais ampla de serviços, novas capacidades de geração de receitas e experiências personalizadas aos hóspedes”.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, presidente de Hotelaria da Amadeus, acrescentou: “Nossa equipe na Amadeus tem orgulho de liderar o caminho para modernizar a experiência de merchandising em hotelaria e estamos entusiasmados com a parceria com a Accor para implementar o ACRS em seu portfólio diversificado. O mercado atual em constante mudança demonstra a necessidade de uma tecnologia transformadora para acompanhar as expectativas dos hóspedes e impulsionar o crescimento no contexto da evolução das necessidades empresariais. Por meio dessa parceria, a Accor se une à nossa comunidade global de hotéis líderes mundiais com a missão de transformar as relações com os hóspedes, superar suas expectativas e melhorar ainda mais a experiência de viagem”.

